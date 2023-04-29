自由廣場》習近平派李輝斡旋？刺探？

◎ 冼義哲

姍姍來遲的「習澤通話」終於登場，然而中烏雙方在其後發布的官方資訊仍是「各說各話」的狀態，澤連斯基總統抓準習近平假裝中立的作態，將計就計、順水推舟的公開要求中共不軍援俄羅斯、應阻止俄羅斯核威脅，有效限制了習近平在援俄行為上的活動空間。論及習澤通話實質性的成果，恐怕僅有「烏克蘭在駐中大使一職懸缺兩年後重新任命派遣」，而習近平則是將派出李輝擔任歐亞特使準備斡旋和談。

然而，李輝擔任「歐亞特別代表」一職，其實早於二○一九年便獲得中共任命，其十年駐俄大使及早年皆任職中共外交部，對蘇聯與對俄相關部門的履歷，加上普廷於其離任駐俄大使前特於克里姆林宮頒授代表助俄外交發展有功的「友誼勳章」，足見李輝資深親俄派的身分與立場；從李輝過去言行亦可見得，他同樣是一頭「戰狼」，只是不若趙立堅、盧沙野等人風頭之盛。

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派出明顯親俄的戰狼來負責調停俄烏雙方，習近平的葫蘆裡到底在賣什麼藥？近期一人惹翻全歐洲的盧沙野，哪怕自幼學法語、長期任職於法語國家，在正式的外交場域都還是全盤採取俄羅斯的立場、使用與克里姆林宮口徑一致的說法，而與俄羅斯關係密切的李輝，將會以什麼立場去調停？能拿上桌的俄烏和平方案對烏克蘭等民主同盟國家接受程度會如何？其實都不難想像與預測。

由此可見，習近平派給李輝的真實任務不太可能真如表面所稱，是「調停和談」，更接近事實的應該是去「刺探歐盟各國對中共所主導之和談的態度，同時伺機分化、擴大歐盟各國彼此之間的相互矛盾之處」，從當前的局勢來看，李輝是否將法國列為重點訪問國家，將是吾人判斷的指標。

對比中烏雙方發表針對「習澤通話」的官方聲明可以看見一個清晰的結論，即「烏克蘭根本不可能接受中共當前所提出的和平方案，將以自己的方案作為基礎框架來談判」；是而，李輝作為特使出訪其實並無實質性的調停意義，更可能是習氏中共重施緩兵之計而已。

（作者就讀中正大學戰略暨國際事務研究所，YouTube《面對中國》主持人）

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