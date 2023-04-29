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自由廣場》批一聯盟一航廈 Ｋ董有欠公允

2023/04/29 05:30

◎ 傅安堂

貴報二十七日報導「進駐桃機第三航廈搶破頭 張國煒批：一聯盟一航廈在台灣不成立」一文，星宇董座為自家公司利益發聲可以理解，但是部分內容與事實不符，且對華航、長榮有欠公允。容筆者說明如下：

張國煒說，寰宇一家(One World)在台灣一家都沒有。事實上，目前該聯盟成員有十三家，飛航桃機的有國泰／日本及馬來西亞航空三家（美國航空及澳洲航空先前也曾經飛航過桃機），並非一家都沒有。

他又說希斯洛機場興建的時候就採BOT：倫敦希斯洛機場(LHR)總共有五個航廈，其中的第二航廈(The Queen’s Terminal)是星空聯盟成員所共同使用，但並非採BOT模式，而是星盟總部與機場當局溝通後，由星盟派駐專業團隊進駐機場，提供各項專業建議與星盟成員需求，經機場當局同意後推動的，建造及航廈管理全都屬於機場管理公司負責，並非星空聯盟承攬的BOT模式。二○一四年正式啟用後，聯盟成員間的快速轉機服務及貴賓室等資源共享，效果卓著，並陸續在其他國際機場推動；競爭對手天合聯盟也樂意跟進。

至於張國煒所說「一聯盟一航廈」在台灣不成立，如同第二點所述成效外，星盟陸續在日本成田／韓國仁川／加拿大倫多／美國舊金山、邁阿密及底特律／法國巴黎／大陸北京及上海浦東機場推動Under one roof──同一聯盟同一航廈的政策，並獲得各國機場當局支持。這是目前該聯盟主推的政策，也是各國機場當局認可的趨勢。在台灣成不成立的問題，應該是由桃機及交通部等主管機關和長榮華航等國籍航空討論決定，畢竟加入聯盟就必須遵守聯盟政策並配合推動，並不是某人的發言就可以代表其他業者或聯盟的意見。

星宇因無法加入星空及天合聯盟，將來可能也不願加入寰宇一家（因為成員少效益不大），所以才會提出一聯盟一航廈在台灣不成立的說法，主要是擔心萬一桃機真的採取一聯盟一航廈的分配方式，星宇屆時可能會被和廉航及寰宇一家成員留在較舊的第一航廈，影響客源及轉機服務；但對長榮、華航而言，在商言商爭取並推動所屬聯盟的政策，也是合情合理。主管機關交通部和桃機應重視航廈分配問題，參考各國際機場航廈分配趨勢，並配合國籍業者需求，盡快訂出合理公平的航廈分配辦法。

（作者為資深航空從業人員，桃園市民）

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