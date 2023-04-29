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自由廣場》「科技執法」與民怨

2023/04/29 05:30

◎ 蕭福松

全國知名台南新化老街因「科技執法」，致整條街冷清清。店家抱怨，路邊臨停超過三分鐘就被開單，老街一個月內就收到近千張罰單，有店家卸貨連收十張罰單，連員工停機車都收到六張罰單，嚇得顧客不敢上門，生意快做不下去了，要求相關單位給一口飯吃。

生意做不下去的，何止新化老街，很多縣市都遭遇同樣情況。以台東市為例，正氣路是台東市區最熱鬧地段，餐飲店林立，自科技執法後，生意掉了三、四成，業者叫苦連天。有民眾上網抱怨：「買個便當一百元，附贈罰單一張一千二百元。」誰還敢到那裡買便當、買飲料？

自引進AI+監視器這套系統後，「科技執法」彷彿成了警方取締交通違規的法寶，路口交通違規變少是事實，但被批搶錢、擾民，恐怕也是事實。

馬路上各種狀況都有，有時是用路人自己不小心，有時是別人不小心，更多時候則是因為道路狹窄，沒有足夠停車空間，或因為汽機車爭道影響鄰車所造成的違規等等。以「科技執法」單一標準取締，十有八九都難逃法眼，但缺乏彈性的執法方式，也引起很大民怨。

最大的質疑，是「科技執法」的路口夠寬廣嗎？汽機車車道劃分明確、合理嗎？執法路段有無可容汽機車、貨車臨停的空間？又根據哪些條件設置？非設不可嗎？

在人車壅塞的鬧市老街設「科技執法」，簡直就是「甕中捉鱉」，輕易就可為公庫創造收益，但也讓民眾荷包失血，更讓生意人生意做不下去。

設置「科技執法」容或有必要，但也要考慮老百姓生活、生計，不要只為取締交通違規，而讓人民心生怨懟啊！

（作者為台東大學教師）

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