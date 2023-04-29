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自由廣場》侯友宜的比喻 我不認同

2023/04/29 05:30

◎ 陳和文

針對市議員詢問「台灣有沒有敵人？對岸是不是我們的敵人？對九二共識有無新詮釋？」新北市長侯友宜未正面回答，僅表示兩岸一定要穩定，區域才會和平，中華民國是「杯子」，台灣是「水」，是共生體，杯破水覆。這個比喻筆者不認同：

一、台灣早就存在，中華民國是後來才跑過來的，更是因中國國民黨政府戰敗才來台灣鳩佔鵲巢，強行以中華民國的外衣遮掩台灣這塊固有的招牌，怎麼會是杯水關係？

二、若要以杯水理論比喻，杯子應該指台灣，水則是守護台灣主權的人民，兩者相依為命，密不可分，才有杯在水在、杯破水覆可言。

三、若加上中華民國，充其量只能比作握住杯子的手，這隻手則因執政者不同而大異其趣。國民黨執政，就把杯子推向中國，最後杯水可能都由中國掌握，杯水盡失。民進黨執政，堅持高舉杯子，不讓中國以霸道方式奪取，讓台灣人民保有民主自由，活得有尊嚴。請問侯市長，您要哪一隻手？

（作者為公務員，新北市民）

「可割可棄」的起手勢

◎ 黃惟冰

新北市長侯友宜投入總統大選看似呼之欲出，然而，可惜的是，過去總把「專心市政」掛嘴邊，用來當作萬用擋箭牌的侯市長，競逐大位的起手勢既沒有好整以暇的從容，也沒有萬民擁戴的聲勢。

首先，為了配合國民黨徵召作業時程，國民黨利用在新北市議會的人數優勢，硬生生地將總質詢提早一個多月。新北市議會如此不惜集體自我閹割，只為侯友宜一將功成的作法，無異於間接證實，對侯友宜與國民黨來說，相較於總統選舉，四百萬新北市民的利益是「可割可棄」。

其次，光天化日之下的衝鋒槍掃射當鋪數十槍的土城槍擊案，尚未完全水落石出，荒腔走板的五股觀音坑溪橋斷裂責任仍待釐清，侯友宜在這種情境下卻還想宣布逐鹿中原，未免讓人感到，連市政都做不好了，竟然還想要主導國政。

最後，侯友宜連續擔任新北市副市長與市長十多年，在外交議題與國際場域從來沒有讓人眼睛一亮的說法或做法。如今為了「補修學分」，趕忙去了一趟可以繼續說華語的新加坡，臨陣磨槍，交差了事的心態一覽無遺。

總結而言，想選總統的人很多，準備好的卻很少。看看侯友宜的起手勢，就知道還沒。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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