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自由廣場》郭台銘·韓國瑜·侯友宜

2023/04/29 05:30

◎ 林世軒

我認為，郭台銘不但不如韓國瑜，他連侯友宜的車尾燈都看不到。

首先，侯友宜的起手式把台灣比喻成水，中華民國比喻成杯子，這很奇怪，因為台灣再怎麼樣也是兼具地理與政治概念實際存在的，而中華民國除了訴諸文字以外，現實生活中根本毫無意義，國際社會上更是毫無能見度可言，再怎麼樣也是台灣是杯子，中華民國是水才對，因為水會隨著杯子的形狀在變化，中華民國的歷史到了台灣也跟著台灣化，比喻應該反過來才對。

二○一九年的韓國瑜，是不少筆者新加坡與馬來西亞的朋友，甚至是歐洲一些相對促統的僑團與華人商會朋友，都知道韓國瑜這一號人物，而且是抱著真心支持的態度在對待。反觀今年提到侯友宜，他們都是一臉的問號。顯現侯友宜在格局和魅力上都還有待加強。

韓國瑜常常被說是草包，但其實不是，而是他的比喻方式不是一個傳統政治菁英常見的樣子。相反的，侯友宜說來說去都是一樣的話，比起韓國瑜是更加的空洞！而侯友宜是軍警性格，一輩子忍耐與執行任務慣了，筆者軍職生涯也是口才最差的時候，因為生怕說錯話被懲處。侯友宜台語說得很流利，是因為台語是軍警在非正式場合社交的重要語言之一，語言背後承載的意義不同，說出來的氣勢自然也不同。

郭台銘的問題很大，自誇和美中領袖皆可溝通，懂全球政經局勢，結果論述比侯友宜還不如！侯友宜說的不做強國的棋子，硬要解釋，還可以說是不做中共的棋子，請問郭台銘一邊說要用半導體當作籌碼制止美國對中國的競爭、一邊又說自己當總統中共軍機就不會繞台，怎麼看都讓人有「跟中國私下談好的樣子」，這種人可以當台灣總統嗎？假設今天沒有跟中國有對價關係的談判，那我就要請問郭台銘了，你知道中國眼裡，中華民國也是台獨嗎？連這種基本的認知都沒有，郭台銘難道不是草包嗎？侯友宜的問題是階段性問題，郭台銘很明顯是認知有問題。

所以看來看去，國民黨最強母雞真的還是侯友宜。朱立倫自己也要好好思考，郭台銘連當個政治評論員都不及格；侯友宜除了充實內涵以外，也要知道當一個領袖魅力是很重要的，至少你在說台語的時候還有點霸氣；至於郭台銘，還是趁早退休，好好處理自己在中國的資產，不然只是自取其辱而已！

（作者為歷史碩士生，自由報導作家）

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