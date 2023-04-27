自由廣場》高職教育現場的感嘆

◎ 鍾邦友

拜讀貴版讀者投書「高職生消失的危機」，身在高職教育現場的我深有同感。然而比高職生人數減少更大的問題，是高職課程的「去實務化」。現下高職課表裡，除了升科技大學要有的專業科目，實習課程早已所剩無幾，統測主要考科的國英數更佔去超過三分之一的總時數。

而為了讓不同類型學校在高一互轉時無障礙，避免學生過早分流與定向，高中生必修的歷史、地理、物理、化學、生物、健康教育，高職生也通通都要學，如今所謂的高職，其實與早年畢業即可投入職場的景況根本大相逕庭。

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民國八十年代，政府推動高職精緻化及轉型綜合高中，不少學校為了增加學生的四技二專升學優勢，便自以為「前瞻」的砍掉一些不利招生，卻是基礎工業需要的「黑手」類科，如鑄造、板金及配管，連冷凍科也有跟風轉型成「電機空調科」的，以便更向當紅的電機電子群升學靠攏，於是基層技術人才斷層，甚且是斷根。

某些學校還乾脆改變定位為升學型的科技高中，鼓勵學生通通升學，實習科目能砍就砍，考科時數能塞就塞，最後把高職畢業生變得毫無就業能力，就算升科技大學，大學也同樣不重視實習，教學內容與普通大學無異，加以社會殘存有輕視黑手的心態，演變成為基層工作找不到人，大學畢業生過多、一職難求也學非所用的現實窘況。

我問任教的明星高工學生，畢業後升學或就業，百分之百的學生都說要升學，大學畢業後多數也不想從事與本科相關的工作，因為怕辛苦。但問他們是否真的喜歡到大學研究較高深的學問？很多人卻是一臉茫然，總之就是先上大學再說。倘若我們國家教育政策不有所調整，在這種全民盲目升學的氛圍下，又有多少人敢於向隨波逐流說不？

（作者為高工教師，高雄市民）

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