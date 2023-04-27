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自由廣場》鐵皮屋·風管·自動撒水設備

2023/04/27 05:30

聯華食品大火的檢討與建議

◎ 盧守謙

聯華食品北斗廠大火，造成七死十多傷之悲劇，問題出在哪裡？

從火災動力學而言，首先鐵皮廠房加高加大的空間設計，使火災發展過程中即有充沛氧氣，且室內環境氣體增溫增壓，形成空間快速自然對流。再者，廠房內原物料及成品包裝等，火載量與火勢猛烈度比一般建物大；且該廠房難以實現防火區劃，在熱傳預燃相乘效應下，燃燒生成高溫碳粒，以電磁波形式在受困環境內相互放射，使溫度成四次方增加，產生熱能回饋效應，火煙恣意往多方向及上層擴展。最後，廠房內縱橫向風管貫穿延伸，致濃煙快速竄延，上層人員在停電後沒有足夠時間作出選擇，正如一○八年敬鵬大火風管事件，使火煙產生特殊管道效應。

國內消防法規當然有因應建築物火災規劃，廠房依滅火效能值依每二十公尺配置滅火器，一定面積以上每二十五公尺設室內消防栓及火警自動警報等設備；軟體上也有完整自衛消防活動，即滅火班、通報班及避免員工逃生錯誤之避難引導班等體制。因此，在建築物防火管理上，即平時用火用電管理，及異常時對應處置，在通報（警鈴、緊急廣播）、初期滅火及避難引導等，有明確之任務分工，並須進行事前演練活動。

揆之本案之所以造成重大傷亡，問題落在鐵皮屋、風管再加上低度防火管理問題。據報導，火勢初起時，現場有訓練之員工應有足夠時間進行自衛消防，即滅火班滅火、避難引導班指引人員逃生，依法應每半年進行演練。然而從近幾年來火災，已一再顯示業者空有滅火設備卻未發揮功能，是否在防火管理軟體應再檢視、強化？

再者，是否如能同歐美國家正視自動撒水滅火設備？自動撒水設備早在一百多年前即已發展迄今，主管機關能否尊重災例的教訓、檢討法規，針對丁類或倉儲場所要求設置自動撒水設備，尤其是高風險之輕鋼骨（鐵皮屋）。依據美國防火協會(NFPA)報告，自動撒水設備能實際緩和火災損失衝擊，從調查統計數據顯示，在抑制火勢過程中，自動撒水設備扮演著非常關鍵的角色。

假如我們要求消防車能以最快速度到達現場，儘可能縮短時間來對抗火災，就更應該注重可明顯限縮火災範圍與程度之自動撒水設備，以真正符合境況需求，並與世界接軌。

（作者為大仁科大火災鑑定中心主任）

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