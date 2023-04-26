自由廣場》台灣人不識共 最可怕

◎ 陳啟濃

我的好朋友形形色色各有不同政治立場，透過平日的哈拉聊天，不經意可以反映出一般台灣民眾的態度。

有次跟一位好朋友聊到最近的熱門話題「戰爭與和平」，我問他「如果老共攻過來，會不會起身反抗。」他很直接跟我說「他們打我們，當然要跟他們拚命了。」

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「可是他們如果提出是因為台灣要脫離中國，不承認一個中國的理由，才會武力進犯台灣，你怎麼看？」朋友回答「為什麼要激怒他們，這樣故意挑釁，沒有必要吧！」聽到這些話，我的心情開始有點沉重。

「如果他們進犯台灣時，喊出只要對付台獨份子，給予制伏送辦，會尊重其他台灣人的生活，你怎麼面對？」這位朋友面有難色，但最後還是認為「人還是自私的，如果可以保護自己，當然我只能選擇表態。」

這些對話到現在還聲聲在我腦海，我只是感到很難過，這位朋友還是後備軍人的幹部。怎麼我們的政治教育做得這麼失敗，連受過訓的後備軍人都會深受中共的認知戰影響。

所以他的保衛台灣是有條件的，台灣不能違反中共的對台主張，而且當中共開始用分化手段讓台灣人產生對立，還是有效果的。當年留在中國投誠中共的國民黨員，後來遭遇都很淒慘，這是歷史事實。

我是預官退伍，從沒參加退伍軍人受訓，因在教育界服務，也沒受過教召、點召。只是只要當過兵，就應該要有識共的政治認知，更何況是受過後備軍人的幹部訓練。退輔會該好好規劃後備軍人幹部受訓的教育了，「知共識共」是很重要的精神國防力量。

（作者是教育人員）

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