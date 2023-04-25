自由廣場》盧沙野撒野 成眾矢之的

◎ 田豐文

中國駐法大使盧沙野接受法國電視專訪，主持人展示中共製作向台灣發射砲彈的模擬動畫，是令人震驚的侵略行為；盧竟表示，中國領土受到台獨分離勢力威脅，台灣命運由中國人決定。主持人指出台灣民眾僅二．四％自認中國人，盧說民調可操作，主持人質疑毛澤東屠殺百萬人及俄侵略烏克蘭議題，盧情緒失控怒嗆主持人沒唸過書，前蘇聯不是真正主權國家。

盧沙野的撒野行徑及胡說八道的論述，遭到法國媒體、人民及各國一面倒的痛斥，而成為眾矢之的，也讓台灣獲得更多民主國家的同情及力挺，在在證明中國財大氣粗的嘴臉，已是世界公敵。全世界都知道中國是橫行霸道的侵略者，是挑起台海及國際不安定的亂源，為何國民黨還要堅持主張九二共識？

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殊不知，中國認知的九二共識，就是台灣屬於中國的一部分，台灣的命運由中國決定，台灣唯一的選項就是被中國併吞，與盧沙野的論述不謀而合。國民黨至今仍傻傻強調，一中各表是九二共識的內涵，頑固說辭已被中國不斷地打臉，卻無法清醒。馬英九、朱立倫之輩中毒甚深，已無可救藥，不知道被國民黨視為參選總統強棒人選的新北市長侯友宜有什麼高見？要隨馬、朱腳步或提出新的主張，人民都在等著看！

（作者是公務員、新北市民）

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