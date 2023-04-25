自由廣場》（北社評論）如何防止學術不倫

◎ 陳君愷

去年年底九合一選舉，各陣營爆發候選人的學術倫理問題，層出不窮，成為各方矚目的焦點，而這種學術倫理頻頻出軌的情形，實堪稱為「學術不倫」。

當然，由於時值選舉，焦點多集中於候選人洗學歷的行徑，不無政治鬥爭之嫌，未必是關心學術的正常發展。但問題是：只有學生會抄襲、或僅能歸咎指導教授的疏於把關嗎？不然。實則，真正追求知識的學者，不論對自己或學生，應該都同樣嚴格才是；況且，抄襲只是諸多學術不倫的樣態之一，其他如：造假、歪曲、隱匿……等問題，即連某些知名學者，亦不能免。

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只是，何以學界淪喪至此？

原本，學術研究應該多元開放、自由競爭；然而，由於少數學閥的操弄，學術權力日益集中，終因缺乏監督而腐化。

由這群人所推動的期刊評比、核心期刊等，宛如學界的種姓制度；加上與國科會（科技部）研究計畫申請、教育部獎補助等措施互相連動，學術自由橫遭箝制。然而，學術期刊的良窳，本應基於口碑，而非人為操作；況學者從事研究，亦未必需要申請研究計畫方能進行。何以學界必須進行這種非屬必要、又與保障學術自由背道而馳的做法？除了便於其控制與寡占之外，別無他由！

甚至，當學者的研究成果遭到錯誤引述或不當評論、從而侵害其學術信用時，迄無救濟之道。過去，在威權統治時期，由於「出版法」第十五條規定：報紙或雜誌若遇當事人「要求更正或登載辯駁書者」時，有予以刊登的義務；是以當時的學術期刊，常見來函照登，亦頗有互相商榷、討論者。惟該法被視為惡法而廢止後，導致相關的保障反而不如當年，殊為諷刺之至。

於是，如今學界已變成在叢林法則下、弱肉強食的自然狀態。掌握權力的學閥，享有學術不倫的特權，從而反淘汰那些真正專注於研究的學者；而司法風紀的敗壞、論理的拙劣，既素為國人所熟知，顯然亦無可期待。

為了防止學術不倫的亂象頻生，茲建議：學界應該分散權力，並鼓勵吹哨者勇於揭露，亦應立法規範學術期刊的媒體近用權（the right of access to the media），才能避免腐化，挽救學術倫理，以此建立公平且自由的競爭環境，讓學術得以正常發展！

（作者是北社理事、輔仁大學歷史學系教授）

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