自由廣場》龍應台重新讀讀自己過去的文章！

◎ 林逸民

龍應台大概是台灣黨國時代人物經歷時代變遷後，顯露出可笑程度最高的第一人，過去她成名之作是指著「一千八百萬台灣人」頤指氣使地說「中國人，你為什麼不生氣」，當年許多還沉溺黨國教育的台灣人乖乖聽訓，如今應該都發現簡直荒謬到了極點。

胡錦濤時代統戰策略主軸是「用買的比打的便宜」，降低武力威脅，那時的龍應台又裝模作樣的向胡錦濤發出公開信稱「請用文明來說服我」，這時改自稱「作為一個台灣人」，台灣人對龍應台很寬宏大量，既然她願意悔改認同台灣，台灣人也不計前嫌的接受，還有很多人對她當時的文章叫好，她那時說：

請繼續往下閱讀...

「如果中國的『價值認同』是由一群手持鞭子、戒尺和鑰匙的奴才在壟斷它的解釋和執行，而獨立的人格、自由的精神是被打擊、戒律、監控的對象，請問……用什麽東西去跟他談統一，而他不致被人嘲笑、咒罵呢？」

當年龍應台發出公開信的原因是北京《冰點》周刊被迫停刊。時隔十幾年，如今讀書共和國旗下的八旗文化總編輯富察，因為返中辦理解除中國籍，遭拘禁失聯，結果，現在的龍應台對此一聲不吭，反而向《紐約時報》投書，說「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」。

台灣人真的不知道該對龍應台說什麼，她在〈中國人，你為什麼不生氣〉裡頭大聲疾呼受欺負的人應該「雙手扠腰，很憤怒的對攤販說：『請你滾蛋！』他們不走，就請警察來……這一團怒火應該往上燒，燒到警察肅清紀律為止，燒到攤販離開你家為止。」

如今台灣人就是這樣做，要求中國軍機軍艦滾蛋，它們不走，就叫國際警察美國來，這團怒火要燒到中國離開我們的家園為止。這是過去龍應台指著全台灣人鼻子說應該要做的事，結果龍應台現在竟然說，台灣人這樣做「正在分裂台灣社會」。

過去龍應台說「請用文明來說服我」，現在她說「當一個更強的霸凌者威脅你的時候，難道不應該先嘗試去緩和局勢嗎？」意思就是用拳頭可以說服她，遇到強權霸凌，她就要趕緊去下跪。

龍應台說「中國人怕事、自私，只要不殺到他床上去，他寧可閉著眼假寐。」如今我們知道為何她能講得這麼的貼切，原來她就是那個中國人。

她過去說「在台灣，最容易生存的不是蟑螂，而是『壞人』」，的確如此，因為台灣人很寬大，就像有人對台灣人高高在上指教幾十年，靠這樣成名賺錢之後，現在又全部推翻自己的論點，也不怕被人笑，「自己不尷尬，尷尬的就是別人」。

當然台灣人並不笨，龍應台這種文痞，在台灣早就過氣，年輕一代沒人當一回事，如今只是《紐約時報》搞不清楚，竟然收了她的投書，才讓台灣人氣炸。

《紐約時報》一貫親中，會刊登這樣的文章也是意料中事，台灣人要更加勇敢發聲，告訴中國與國際：龍應台之流不代表台灣，台灣人必會為自身的自由民主人權奮戰到底，中國不要心存僥倖。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法