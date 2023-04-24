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自由廣場》鄉長不法擋路免國賠 519大法庭辯論定是非

2023/04/24 05:30

◎ 尤英夫、王雅雯、吳振宇

某公司建廠，所在地鄉長利用職權勾結他人在建廠必經的公路上設法阻擋通行，造成工期延宕建廠遲延完成，造成大筆金錢的損失，請問各位讀者，這種損失是不是鄉公所該賠？大家的看法應該是要國賠吧！

事實上，從民國九十六年官司打下來，各級法院都說鄉公所應該要賠某公司。可是突然去年台灣高等法院台中分院判決說，不必國賠。理由是國賠法第二條第二項規定「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。」條文所保護的法益，原則上限於既存法律體系所明認的自由或權利，而不及於權利以外的人利益，特別是學說上所稱之純粹經濟上損失或純粹財產上損害。所謂純粹經濟上損失或純粹財產上損害，是指其經濟上之損失為「純粹」的，而未與其他有體損害如人身損害或財產損害相結合者而言。純粹經濟上損失不能與人身或所有權同等並重。至於某公司通行在既成道路上受阻，是因公法關係之反射利益，並非其在私法上有此權利，也就是至多僅影響其通行的利益而已，談不上有何私法上權利遭侵害之可言。判決中還引用最高法院的判決說，因純粹經濟上損失與因權利侵害者顯然不同，所以判決不賠。

顯然國賠法第二條第二項的規定，國家應負損害賠償責任是否只限於人民自由或權利，還是包括（經濟）利益，成了大問題。現在這個法律問題，五月十九日上午要在最高法院的大法庭開庭辯論，很有注意必要。也顯現大法庭的重要價值。

試想，如果沒有這種大法庭的設置，每個法庭各吹各的調，說是獨立審判，那老百姓實在是無所適從，也有損法律威信。有了由十一位法官組成的大法庭（一般法庭才五位法官），而且經過公開辯論，一方面法律問題之各種見解得以充分溝通交流，並昭司法公信，他方面也可以維持最高法院見解之一致性。

也許有人說，我國憲法第八十條規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」。大法庭的設置可能有違憲之疑，會影響「獨立審判」？我們不同意這樣的看法，因為大法庭的各個法官成員，可以在裁定書中寫出他不同意的意見，法官還是有他的獨立性。再說，如果不這樣做，請告訴我們，有更好的辦法找到法律見解的一致性嗎？

（作者為律師）

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