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自由廣場》緝毒英雄為何被法辦

2023/04/23 05:30

◎ 楊永年

調查局某緝毒績效傑出，並被封為「緝毒英雄」的組長，疑因收賄不當安排人犯與家屬會面，遭收押禁見。調查局長表示，這案的發生「讓人痛心」，可能的原因在於，我們（制度）培養了一個辦案高手，又讓（制度）毀了這個高手。不只現在，過去調查局也曾發生類似的案例，甚至警察機關也有。緝毒英雄的沉淪，可能的（制度）因素有四：

重緝毒：毒品嚴重氾濫，所以要求警調「破大案」、「捉要犯」，設計了「重獎」的機制，讓績效良好者，能「破格」升職。這思維不能說完全沒道理，問題是「重績效」的結果可能會忽略過程（是否合法），有些調查人員就可能「為達目的不擇手段」。或者，績效良好的調查人員可能因此迷失自我。換言之，對於績效好的調查人員，是否有（教育訓練）機制提醒，值得探討。

輕預防：由於整個刑事政策著重「緝毒績效」，但卻輕視毒品（貪瀆）預防。可能也因此，每年檢警調破獲的毒品數量「屢創新高」，隱含的意義是，即便緝毒績效良好，但（毒品）市場規模仍不斷擴大。或者，重績效輕預防，調查人員就會缺乏防毒誘因，緝毒的目的就是破獲更多的案件，或創造更多的績效，防毒（貪）任務就不會被重視。

沒檢討：不論發生緝毒英雄遭法辦，或破獲重大毒品案件，理應檢討是否預防機制的那個環節出了問題。同時應針對檢討所獲知的問題，進行教育訓練或機制補強。然而這部分顯然不受重視，也可能因為這類項目難以衡量工作績效所致。

不重視：這起緝毒英雄遭法辦的案件，和行政院治安會報與廉政會報有關。因此，若行政院願意重視，將這個案納入治安會報與（或）廉政會報檢討或列管的重大議題，藉此要求刑事司法體系相關機關，執行與發揮前述防貪與防毒的功能。

沒有人希望緝毒英雄變成階下囚，因此應痛定思痛深入檢討制度因素，落實變革，以降低檢警調緝毒的制度風險。

（作者為成功大學政治系教授）

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