自由廣場》印度對抗軍演解讀

◎ 張延廷

象徵美國空權力量介入南亞的「印度對抗」(Cope India)空戰聯合演習，今年首度有美國B-1B戰略轟炸機參演，由於演習區鄰近中國西藏邊界，引起國際關注。印度空軍亦派出Su-30MKI、陣風戰機、光輝戰機、美洲虎戰機參演；美國空軍另從琉球嘉手納派出F-15戰機，並獲得印度空中加油機、空中預警和管制機的支援，規模堪稱空前。日本航空自衛隊亦派員觀摩演習，使此次演習儼然成為防禦中共的空權聯盟。

在此之前，美國和印度的較大規模聯合演習，僅有偏向山地作戰屬性的「戰爭準備」，不難看出美國的未來規劃，在於將此系列演習擴展成邀請印度、澳洲融合成二年一次的雙邊海軍演習(AUS-INDEX)，強化美、印、澳區域安全合作。

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現代化的聯合防空系統，都具備高度機密性質的電子情報收集功能，對特定區域的長期戰略部署影響甚大。雖然印度沒有F-35戰機的採購計畫，但在美國所制定「通過制裁對付美國對手法案」中，即密切關注美國可能對印度實施制裁。這項法案授權美國行政部門防範印度與俄羅斯情報或國防部門往來，或與之有業務往來的個人和組織施加制裁，意圖嚇阻使用美製軍備的各國不可再增購其他俄製軍備。

但歷來印度一直不完全選擇俄、美的獨占市場，而保持軍購彈性，包括採用為數龐大的英、法軍備，也成為軍備外銷大國的角力場域。印度以多元軍購策略拉住歐美對印度的長期關注，並在國際政治舞台上發揮加分作用。

目前印度有俄羅斯Su-30MKI、法國幻象2000H、英國美洲虎、和本國的光輝戰機，亦在空運機種上採購美國的C-17A空中霸王。印度海軍也以美國的P-8I為定翼巡邏機的主力，短時間內還會增加美製機隊的採購，以增加在國際政治的角色。

美國在印太盟友，尤以澳大利亞及印度為「印太戰略」的基石，並藉此開展一系列高層政、軍活動，展示雙方關係的廣度和深度。目前澳洲在美國屬意之下，將和印度共同建立一個「和平與安全」的區域，並維護國際規則下的全球秩序，以期箝制中共在南海和印度洋的擴張。然而澳、印迄今尚未簽署國防事務合作協定，亦無軍備採購的貿易往來，合作僅限於幾場地區性的聯合軍演而已。如果未來澳、印有更明確的同盟關係，在美國的印太戰略布局下，我國更應積極拓展軍事外交，與更多盟友進行軍事交流互動。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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