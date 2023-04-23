自由廣場》談台灣的肺腺癌致死率全球第一

◎ 魏世昌

知名科學期刊《自然》(NATURE)最近刊登一篇論文，比較北半球幾個工業國家，很遺憾地，台灣的肺腺癌致死率拿下全球第一。現今台灣空氣汙染的來源，除了三分之一來自境外中國、工業排放占三分之一，另外三分之一就是來自包括汽車與機車排放的移動汙染源。

大部份民眾不知道交通汙染對健康的危害，這才是最危險的。汽機車的排氣管相比煙囪這類的固定汙染源，更接近人體高度，所排放的汙染物也更容易被人體接觸及暴露。以首善之都台北市為例，台北已無工廠，最大汙染源在汽機車所排放之廢氣，台北市機車約一百萬輛，每部車跑一公里排放二二．九公克二氧化碳，每部機車平均每天跑十公里，一天就是二二九公噸的二氧化碳，一年為八三五八五噸二氧化碳充斥在台北盆地，如果再加上新北市的機車汙染量，一年可達廿五萬噸，實在驚人！

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走遍全世界大都市，很少有像台北都會區密度這麼高的汽機車數量，造成的不僅是塞車問題，還有可觀的碳排和廢氣排放。反觀筆者看過一份二○一四年的資料，阿拉伯聯合大公國境內，一座創下多項世界第一紀錄的綠色城市正在沙漠中崛起，馬斯達城(Masdar City)的創舉之一，就是以綿密的公共運輸系統，在六平方公里的市區內，提供居民全部的移動需求，私人汽機車在市內完全止步，目的即是將交通汙染降到最低，成為永續發展零碳城市。令人讚嘆！

台北市捷運及公車已網狀分布全市，加上廣設Ubike，全市幾皆可到達。但觀察台灣城市的交通發展，仍是高度依賴私人汽機車。倘使一個進步的城市要看它的空氣品質，欲減少交通廢氣，除了端看居民有了便利的公共運輸系統後，有多少人願意放棄使用私人汽機車，也有賴執政者拿出魄力，盡快實現一個低碳交通的城市願景。

（作者為工程師，宜蘭縣民）

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