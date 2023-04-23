自由廣場》在非洲史瓦帝尼開車的感動

◎ 劉逸文

在非洲友邦史瓦帝尼開車，很少看到車禍，可能人車密度不高，二則行車較有禮貌，不爭先恐後。

非洲因缺乏基礎建設，十字路口鮮少有紅綠燈，又因英國殖民文化，路口多為「圓環」設計。進入圓環的車輛「先來先走」，先抵達圓環的車輛，可優先進入圓環，後車需禮讓。近來鄰國南非，缺電危機嚴重，交通繁忙的約翰尼斯堡交通號誌停擺，此時，眾車流即採「先來先走」原則，竟也井然有序，不至塞車。

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在台灣，在沒有紅綠燈的指引下，若是支線要進入主幹道，駕駛要各憑本事，見縫插針。在史國尖峰時間，主幹道的車常常禮貌地停下來，讓我安穩地由支線駛入，真的被他們的禮讓所感動！

史國人最具價值的資產是牛，開車時遇到牛，所有的駕駛會開啟「雙黃燈」，警示往來車輛，並等牛過馬路，我從沒見過有人向牛按喇叭。行車至離牛群較遠處，也會以「遠燈」傳遞「前方有牛群」的訊息。前方有警察，亦可用「遠燈」警示。因此到底是牛還是警察，總讓我這個外鄉人猜不透！

我住在人造林場中，通勤時常有運送木材的卡車，擋在前方龜速前進，後方的小客車駕駛常欲伺機超車，而大卡車駕駛總是心地善良，先幫小客車探清前方路況，若適合超車，會閃「右轉燈」，小客車便知道可以由右方超車。超車完畢，小客車會閃「雙黃燈」兩次，表示感謝，此時，位於後方的大卡車以「遠燈」回應，表示「不客氣」，前後兩車如此交融地溝通，好像互相眨眨眼，有趣極了！

（作者為神經內科醫師，桃園市民）

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