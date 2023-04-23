自由廣場》郭董，您認識溫莎的快樂娘子們嗎？

◎ 曾道雄

黨籍誠可貴，黨魂價更高，若為郭董事，兩者皆可拋！這是時下國民黨員，準備迎接郭台銘董事長「二進宮」的一廂情願。但顯然黨內有人暗設路障，致使金鑾才起駕就要快被翻車。但我想請問郭董：您可認識「溫莎的快樂娘子們」？The Merry Wives of Windsor，它是莎士比亞的著名喜劇，義大利大作曲家威爾第(G.Verdi)更以其主角Falstaff為名，譜成一部絕佳的歌劇，它告訴我們：一個真正的傻瓜，一定會被騙兩次！

這些狡慧的溫莎娘子們不玩「政治仙人跳」，但她們一起把Falstaff塞進髒衣服的籮子裡，再丟進泰晤士河，成了一隻落湯雞，他怒言大罵，但他第二次還是再上當，最後被這些娘子們在午夜，將他裝神弄鬼玩到飽！

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毛澤東曾說國民黨「池小烏龜多」，郭董如果玩不過這些小池子裡的烏龜，又怎能敵得過中共這隻巨鱷？郭董喜歡戴著國旗帽，左右擺動四十五度作徒手禮，那表情很滑稽好玩，我也能猜想得到，他若到北京晉見習皇，一定就會趕快脫掉他的國旗帽，還可能向習九十度鞠躬！這次他把記者會搞得像「總理紀念週」，又背頌遺囑又唱黨歌，讓人直覺時光倒流，套一句蔡總統的話：那是一九七○年代的光景，現在是二○二三！

至於侯友宜市長，我也是想奉勸他一句話：好好做您的新北市長，不要妄圖虛幻的事！國民黨本質上就是外省掛權貴世代的禁臠，台籍黨員頂多當副手，技術官僚，等而下之是提皮包。歷任台籍黨主席皆屬夾層過渡的角色，即使高手如李登輝，也是在驚濤駭浪中上任，而最後被迫「越早走越好」，而圓融如王金平者，剛起心動念想競選黨魁，就遭一路追殺！侯市長有鴻鵠之志，誠然可佩，然而黨內縱使如犬科吠成一團，但這個尖牙利齒的狼群又豈能讓一隻台灣土狗來當頭！

國民黨的亂局一日多變，有人妙喻郭與侯都是陳友諒張士誠之輩，朱家洪武大軍正好整以暇，現在他們就先丟給個金光閃閃的郭董大玩偶，讓溫莎的快樂娘子們玩到天亮！

（作者為音樂家，台灣選民）

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