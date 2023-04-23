晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》郭董，您認識溫莎的快樂娘子們嗎？

2023/04/23 05:30

◎ 曾道雄

黨籍誠可貴，黨魂價更高，若為郭董事，兩者皆可拋！這是時下國民黨員，準備迎接郭台銘董事長「二進宮」的一廂情願。但顯然黨內有人暗設路障，致使金鑾才起駕就要快被翻車。但我想請問郭董：您可認識「溫莎的快樂娘子們」？The Merry Wives of Windsor，它是莎士比亞的著名喜劇，義大利大作曲家威爾第(G.Verdi)更以其主角Falstaff為名，譜成一部絕佳的歌劇，它告訴我們：一個真正的傻瓜，一定會被騙兩次！

這些狡慧的溫莎娘子們不玩「政治仙人跳」，但她們一起把Falstaff塞進髒衣服的籮子裡，再丟進泰晤士河，成了一隻落湯雞，他怒言大罵，但他第二次還是再上當，最後被這些娘子們在午夜，將他裝神弄鬼玩到飽！

毛澤東曾說國民黨「池小烏龜多」，郭董如果玩不過這些小池子裡的烏龜，又怎能敵得過中共這隻巨鱷？郭董喜歡戴著國旗帽，左右擺動四十五度作徒手禮，那表情很滑稽好玩，我也能猜想得到，他若到北京晉見習皇，一定就會趕快脫掉他的國旗帽，還可能向習九十度鞠躬！這次他把記者會搞得像「總理紀念週」，又背頌遺囑又唱黨歌，讓人直覺時光倒流，套一句蔡總統的話：那是一九七○年代的光景，現在是二○二三！

至於侯友宜市長，我也是想奉勸他一句話：好好做您的新北市長，不要妄圖虛幻的事！國民黨本質上就是外省掛權貴世代的禁臠，台籍黨員頂多當副手，技術官僚，等而下之是提皮包。歷任台籍黨主席皆屬夾層過渡的角色，即使高手如李登輝，也是在驚濤駭浪中上任，而最後被迫「越早走越好」，而圓融如王金平者，剛起心動念想競選黨魁，就遭一路追殺！侯市長有鴻鵠之志，誠然可佩，然而黨內縱使如犬科吠成一團，但這個尖牙利齒的狼群又豈能讓一隻台灣土狗來當頭！

國民黨的亂局一日多變，有人妙喻郭與侯都是陳友諒張士誠之輩，朱家洪武大軍正好整以暇，現在他們就先丟給個金光閃閃的郭董大玩偶，讓溫莎的快樂娘子們玩到天亮！

（作者為音樂家，台灣選民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書