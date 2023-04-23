自由共和國》曾進發／無害的存在

無害的存在

曾進發／攝影詩人

無害的存在

彷彿細心觀察一朵花的開開落落

無害的存在

我是1917電影中一鏡到底的攝影師

無害的存在

不中斷鏡頭紀錄妳生活的一顰一笑

鏡頭飽含情愫卻是無害的存在

我一鏡到底的記錄妳

嬝嬝婷婷含苞待放的少女時代

風姿綽約鮮豔欲滴的少婦風華

初為人母的慈暉容顏舐犢情深

妳明白只用一個眼神就能將我灌醉

妳明白我是一個無害的存在

隔著透明花窗望著緩緩路過的妳

我們像窗外潔淨藍天一點兒內幕也沒有

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