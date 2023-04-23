自由共和國》曾進發／無害的存在

曾進發／攝影詩人
彷彿細心觀察一朵花的開開落落
我是1917電影中一鏡到底的攝影師
不中斷鏡頭紀錄妳生活的一顰一笑
鏡頭飽含情愫卻是無害的存在
我一鏡到底的記錄妳
嬝嬝婷婷含苞待放的少女時代
風姿綽約鮮豔欲滴的少婦風華
初為人母的慈暉容顏舐犢情深
妳明白只用一個眼神就能將我灌醉
妳明白我是一個無害的存在
隔著透明花窗望著緩緩路過的妳
我們像窗外潔淨藍天一點兒內幕也沒有
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