自由廣場》請細看基隆公投

◎ 蔡雅瀅

就劉兆隆副教授投書「基隆地方公投的謬誤與矛盾」，回應說明如下：

一、「基隆護海公投」係由民間發起推動，提案領銜人為「守護外木山行動小組」召集人王醒之，非基隆市長謝國樑。

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二、公投主文「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」內容僅拒絕於基隆的保育區「填海造地」，並未反對協和電廠轉型成其他電廠。

三、漁業法第四十五條第三項明定：「保育區之管理，應由管轄該保育區之直轄市或縣（市）主管機關負責」。基隆市政府曾於二○二○年九月函覆台電「原則同意」協和電廠更新改建計畫於「基隆市水產動植物保育區」填海造地，當時的基隆市市長與現在的內政部部長，均為林右昌。豈有市府有權發文同意台電填埋基隆的保育區，市民卻不得發起公投要求市府「拒絕填海造地」之理？

四、滿足用電需求，有諸多可能方式，「填海造地」絕非唯一途徑。如：協和廠址轉型為地熱電廠、生質能電廠等，或於北東電網範圍積極節能並分散發展屋頂型太陽能；縱維持燃氣火力電廠規劃，亦可比照其他燃氣電廠，採海管輸氣方式處理，無須「填海造地」興建接收站毀壞基隆的保育區。

五、歐盟即將實施「碳邊境調整機制」(CBAM)，我國的能源政策若繼續擁抱天然氣等高碳排的化石能源，將對產業發展不利。

六、況協和四接目前的規劃，不僅許多在地居民、公民團體反對，亦引起基隆航港界反彈，質疑：接收站及儲槽建在港嘴處會將低基隆港作業安全、對郵輪經營有絕對負面影響、原有錨泊區會消失、LNG船與其他船共用航道，斷送基隆港商機、繫泊環境穩定度變差造成港內不安全等，呼籲另覓其他方案。對基隆影響甚鉅的開發案，難道不能讓基隆市民透過公投表達意見？

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師、守護外木山行動小組成員）

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