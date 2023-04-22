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自由廣場》識破龍應台們的話術

2023/04/22 05:30

◎ 施佳良

紐約時報登載龍應台的文章，他用各種人物小故事來鋪陳空話的一貫筆法，包裝著一句話「台灣必須安撫中國，明年只有國民黨勝選才能和緩緊張」。這又是「不管你說什麼，我就是反戰」的龍式囈語正常發揮。

事實上，地緣政治早已形成了民主與專制相抗的新格局：俄烏戰爭已一年；美中對抗升溫；中國不斷以軍演、軍機艦繞台威脅台灣國家安全。同時，美國裴洛西議長、捷克艾達莫娃議長、及眾多歐美各國國會議員陸續訪台；蔡英文總統訪美會晤麥卡錫議長，共同重申台美友誼與共享民主價值……。台灣正迎來民主陣營盟友的大力支持。

然而，國內卻有些政客、學者正利用戰爭恐懼，拿「反戰、等距」來包裝他們的主張。「反戰」是民主社會的重要價值，沒有人會反對。但從現實來看，反戰卻有兩種：一是譴責侵略者，另一種是究責抵抗者。我們當然譴責侵略者！然而有些人卻究責抵抗者，還以「反戰」作為包裝，以大國棋子說、疑美不疑中論，創造「雙邊等距」說法，作為將台灣拉離民主陣營的話術，甚至用氣候問題為由反對軍購，一如過去反軍購民代以「戰機、飛彈可以換多少學童營養午餐」當作話術。

事實上，加強台灣自我防衛與氣候韌性、深化台灣與民主盟國之間的往來，全都正在進行，彼此間根本不會互斥。另外，反抵抗者的話術也永遠不敢評論專制的侵略者，不論是俄國或中國。一如龍應台的文章。

大家都知道，只要俄國願意撤退，俄烏戰爭就結束了；也因此，只要我們有堅強的防衛意志，足夠的防衛力量以及盟國的支持，中國就不敢發動戰爭。侵略者放棄侵略，和平才會真正到來！

（作者曾任政治大學公行系兼任助理教授）

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