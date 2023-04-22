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自由廣場》北海道危機看日本國安會議

2023/04/22 05:30

◎ 陳永昌

上週四（十三日）一早北韓發射高空彈道飛彈，日本政府立即向北海道地區發布「全國瞬時警報系統」（J-Alert），預測導彈可能墜落北海道西南部陸地，呼籲民眾疏散避難，北海道新幹線與札幌地鐵也短暫停駛。

這是有史以來北韓導彈第一次可能掉落日本領土，日本首相岸田文雄緊急變更行程趕回官邸，召集官房長官松野博一、外務大臣林芳正與防衛大臣濱田靖一，舉行「國家安全保障會議」，首相「北韓相關情勢官邸對策室」同步蒐集彙整跨部會情報。

仿效美國白宮國家安全會議，前首相安倍晉三一手催生的「國家安全保障會議」，二〇一三年底成立後，成為決策暨指揮外交與國家安全事務全新機構，大幅強化首相官邸主導力。成立時間雖晚於二〇〇六年台灣「國家安全會議」法制化，實務運作上卻有後發先至的態勢。

日本「國家安全保障會議」核心成員是首相、官房長官、外務大臣以及防衛大臣組成「四大臣會議」，原則上每兩週召開一次會議。涉及派遣自衛隊時，會再加總務大臣、財務大臣、經濟產業大臣、國土交通大臣與國家公安委員長等五人，擴大為「九大臣會議」。因應突發狀況則召開「緊急狀態大臣會議」，由首相指派出席者，例如自衛隊統合幕僚長（相當於台灣參謀總長）等。

配合掛牌成立的新幕僚單位「國家安全保障局」，局長常駐首相官邸，局長辦公室設置有與美、英國安情報機構直通熱線，尤其側重扮演與美國白宮國安會對話窗口，同時嘗試建立與澳洲、韓國與印度等國聯絡管道，隨時蒐集暨交換最新情報，向首相暨官房長官呈報、建議。

以這次北海道導彈危機為例。美國白宮國家安全會議第一時間發表聲明譴責北韓，強調拜登政府國安團隊與日、韓兩國保持密切聯繫。日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕與美國國務院北韓特使金星容、南韓朝鮮半島事務特使金健召開三方電話會議（原班人馬一星期前才在南韓首爾碰面開會）。在此同時，美國空軍四架F16戰鬥機聯合日本航空自衞隊四架F2戰鬥機，於日本海上空展開戰術訓練，強化美日同盟威懾應對能力。隔日，於美國華府召開的美日韓安全會議，再一次重申三國加強軍事安全合作。

回顧岸田內閣處置過程，從國內跨部會橫向聯繫到與外國盟邦密集溝通協調，相關資訊公開透明，清楚向日本國民交代。相較之下，台灣應該還有進步改善空間！

（作者為企業專業經理人）

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