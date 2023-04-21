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自由廣場》（青年時評）所以，龍應台是真的不懂認知戰……

2023/04/21 05:30

◎ 王濬

作家與前任馬政府時期的文化部長龍應台，於《紐約時報》發表了〈北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕〉的文章。龍應台「用溫柔包裝」其語調，但卻是悄悄把槍口對向自己人──更準確地說，是台派、綠營與中間選民的人，因為你們「分裂」了台灣社會。

龍應台在文章中一直用「反中派攻擊投降派」的例證來描繪所謂的「台灣社會分裂」，並用隱晦的方式表達對「反戰論」的支持。但卻從來不提藍營、親中陣營拼命散播的「疑美論」、宣稱2024年選舉是「戰爭與和平」選擇、批評民進黨政府「備戰就是挑釁」、「讓青年上戰場」等更具破壞力與煽動性的爭議言行──換言之，龍應台看似中立的「憂慮台灣分裂」關懷，其實有非常明顯的指責對象，更試圖在國際媒體面前，替他們貼上「非民主價值體現」與「挑動對立情緒」的指控標籤。

龍應台想對國際媒體呈現她所看到的台灣現狀，卻總是忽略了重要的事實。龍應台試圖用中國「未開一槍」就造成「台灣社會裂痕」，來暗示台灣的許多紛擾來自自我的「攻擊、分歧與懷疑」──請問龍前部長，你知道所謂「未開一槍」就能「造成分裂」的準確與現代說法是什麼嗎？那就叫「認知作戰」

中共沒有真的對你開槍，但早就透過鋪天蓋地的龐大國家媒體巨獸、各種形式的假訊息狂轟濫炸、假帳號與網軍的人海戰術、實際軍事演習後搭配的系列影片恫嚇宣傳──在瑞典哥德堡大學的最新研究顯示，台灣連續十年來都是受境外假訊息侵擾最頻繁的國家。

中共確實「沒有開槍」，但早就對台灣發動各種各樣、無法計算的攻擊了，而它們想要的正是造成「台灣社會分裂」的目標，以及讓台灣人開始「分不清真與假、對或錯」──比如，像龍前部長這樣認為「戰爭陰影」是因為民進黨政府都不和解、社會分裂是因為對「投降派」缺乏寬容，就是最好的例子。

更別提，還有軍事演習與侵擾的持續威嚇、外交打壓與挖角、經貿制裁與施壓、要把台灣人列入「台獨份子清單」之類的「法律戰」恐嚇──如果龍應台在文章中也把這些真正發生在台灣人日常中的現實，也是真的造成台灣對中國反感情緒、造成區域與世界和平威脅的狀況通通攤開，而非迴避的話，就會清楚看見真正該受「指責」的對象是誰；以及為什麼跟這種鴨霸極權為鄰時、所謂的「和解」或「投降」是如何地天真、不切實際與自我毀滅了。

儘管龍應台試圖用更「超脫政治」的「更高視角」來述說她的「人文關懷」，但字裡行間仍處處透露再明顯不過的政治立場，甚至直言：2024年國民黨獲勝與中國緊張關係會緩和，「如果民進黨保住了權力，誰知道呢？」。

在這裡，我們可以清楚告訴龍應台的是：民進黨並不是要追求「保住權力」，而是在想盡辦法繼續「守住台灣的主權、民主、自由與和平」，過去的蔡英文政府已充分證明，這條道路是可行的；反而是國民黨如果真的獲勝，只會加大中共想要趁機「趕進度」推進「促統」的步伐，把上次在馬政府時期「深水區」裡沒能走完的兩岸敏感政治議題「一舉搞定」，可能是「兩岸和平協議」，也可能就是「一國兩制台灣方案」的「統一終局」。畢竟，中共最想要的就是「未開一槍」便能順利併吞台灣──而誰執政會是中共最樂意見到的「好朋友」，台灣人民都心知肚明。

（作者為八年級生，前陸委會機要秘書）

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