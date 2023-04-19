自由廣場》幸福企業的真義

◎ 安生

最近某人力銀行在辦理幸福企業的票選活動，很多公司也如期的報名票選活動。點開網頁，看著依產業類別分門別類的各個大大小小的公司，雖然有明確選拔規則等條件，各公司拋出一堆食衣住行的好福利、每年都固定調薪、公司創新的發展藍圖，強調有這些固定的指標後，員工就為此感覺到幸福，這些公司就是所謂的幸福企業！

個人覺得，這往往只是由外在所標籤的幸福感吧？當你在福利條件優渥的公司工作，但每天忙得跟狗一樣累，壓力大到比山高，對工作只有不開心、不認同時，你真的有幸福感嗎？在福利條件或許不那麼優渥的公司工作，但能認同公司的企業經營理念及真心的樂在工作上，即便工作再繁重、壓力再大，心理的踏實感都是被填得滿滿的，我相信比較容易充滿幸福感吧。

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筆者並非質疑這家人力銀行選拔的宗旨，只是覺得幸福是個很抽象、很主觀的概念，因為每個人對幸福的定義相同，有人覺得即便工作再忙再累，只要能有穩定的收入，就能擁有幸福感；有些人則覺得公司能給予自己發展的舞台或挑戰的空間，就是最大的幸福感，所以實質上來說，多數公司都稱得上是幸福企業，因為公司的某些制度、文化或環境讓某些員工認同，進而深感幸福，這就是他們的幸福企業。

幸福絕對因人而異，更不是只在一堆物質條件堆砌下才叫幸福，與其倡導幸福企業，不如倡導員工如何在工作中找到自己的幸福感。不可否認，幸福要由自己努力追求而得來的，因為只有你自己知道，怎麼樣才能讓自己感受到幸福。

筆者認為，沒有所謂的幸福企業，只有幸福員工，因此也建議改成辦幸福員工的選拔，讓廣大的職場勞工借鏡他人的職場幸福感受，進而去發掘在工作上的幸福感，不是更符合讓員工感受幸福的用意嗎？

（作者是企業人力資源經理）

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