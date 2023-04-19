自由廣場》推展終身學習是最有效的投資–從總統選舉談起

◎ 黃富順

就台灣而言，下屆總統人選是誰？未來的政策走向為何？全民熱議；在國際上，美國總統的選舉，也正式開跑。因美國是世界的龍頭，動見觀瞻。全民莫不期待未來的統總能帶領國家進步發展，長治久安，社會安和樂利，人民富足幸福。要達成這些目標，根本之道，在於教育與學習的推進。這是在討論總統選舉時，鮮少被提到的部分，但卻是最為根本的古訓「教育國之本也，本固邦寧」。

終身學習是一個古老的觀念，但在廿世紀後再度受到重視，並建構理論與方法，而成為國家施政的最高指導原則。所謂終身學習，係指個人的學習，不能停留在人生的前段，而是一生的志業。面臨知識的爆炸與快速的過時，科技的神速進展，社會變遷飛速，個人要進行終身的學習，益顯必要。當然由於工作型態改變，科技發展一日千里，也促成了學習的可能性。

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對國家而言，國家要求科技進步、經濟發展、政府效能提升、社會融和及永續發展等，也無一不仰賴終身學習的推進。自廿世紀以來，世界重要組織如聯合國教科文組織、經濟合作暨發展組織及歐盟等，均一再呼籲各國要關注終身學習的推展。世界銀行及相關國際機構也進行多項實證性研究，指出終身學習與科技發展、國民生產毛額（GDP）的提升以及政府效能的增進等有關，其相關係數甚至達到○．七至○．八。這些研究建構了推展終身學習必要性的實證基礎。終身學習的推展，是國家進步發展的根本力量，殆無疑義。

國家要推展終身教育，並非呼喊口號就能實現，它需要有計畫、有步驟的推進。先進國家在此方面，已有相當良好的做法及行動策略，足供借鏡。值此全民與全球關注未來國家或世界的領導人之際，我們也誠摯呼籲未來國家的領導人，能關注此一議題，進而採取有效的行動策略加以推進，以建立「國本」，是為全民之福。

（作者是中華民國成人及終身教育學會理事長）

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