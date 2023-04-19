自由廣場》（林保華專欄）行賄國際的中國惡習

中國的戰狼外交已經引起越來越多國家的憤慨，多個國家與國際組織譴責中國的「脅迫外交」，用武力與經濟威脅手段來達到政治目的。然而中國有一手行賄外交還沒有引起國際注意，或者被故意忽略，因為一些政治人物就是中國的行賄對象。

這種「行賄」有兩種方式，一種是打壓台灣所經常見到的，以收買某些台灣邦交國來誘使它們與台灣斷交。台灣稱「金錢外交」，然而用行賄更加明確，因有明確對價關係。另一種行賄更加露骨，就是直接行賄這些國家中的權勢人物；如果能夠行賄到國際組織的權勢人物，更是事半功倍。

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一九九七年我剛移居到紐約時，就聽到台灣記者不能進入聯合國採訪。其後遇到一位資深媒體人的學弟，他告訴我，在科菲‧安南出任聯合國要職後，中國就把原在英國BBC工作的一位中國美女調到聯合國安南身邊。這下我大致明白為何聯合國會對台灣下狠手了。到現在聯合國還搞不清他們憑什麼法規不准台灣記者進入聯合國採訪。

一九九一年開始，聯合國秘書長就由埃及人包特羅斯•蓋里出任，因為有太多爭議而在第二任中間，由另一位非洲人的副秘書長安南繼任至二○○六年。從文革期間開始，毛澤東就把非洲國家當作主要的國際統戰目標，使中國得以進入聯合國。在非洲人出任聯合國秘書長後，中國對聯合國的影響力大大增加。其後兩位秘書長是親中的韓國人，使聯合國幾乎成為中國御用組織，二戰後建立的國際秩序受到嚴重威脅。

然而紙包不住火。董建華擔任香港特首期間的香港民政事務局局長，曾任全國政協委員的何志平，在美國因行賄塞內加爾外長和查德總統於二○一六年被美國聯邦調查局起訴，並被判囚三年及罰款四十萬美元。何志平原為眼科醫師，被捕時是非政府及非牟利機構中華能源基金委員會常務副主席兼秘書長，副秘書長路祥安是董建華擔任特首時的高級特別助理。審訊何志平期間的二○一八年二月，路懷疑感染流感入住香港瑪麗醫院，兩日後病逝。差不多同時，基金會董事局主席、中國企業家葉簡明宣告失蹤至今。很可惜美國捉到何志平沒有擴大戰果。

中共向國際要人直接行賄，更早應該是薩馬蘭奇時代的國際奧委會，目的也是擠走台灣自己進入。中國第一次申請北京奧運，一九九三年在蒙地卡羅開會決定命運時，與中國關係最深厚的香港富商就帶了現款為中國代表團行賄相關人員，但沒有成功。其後董建華兩名心腹介入行賄，而且規模更大就不奇怪了，因為即使暴露，一時也扯不到北京頭上。

行賄國際難道只有這一個管道？當然不是。只是美國與國際社會還沒有認真清查。中國通過各式機構對國際政治人物的政治獻金，對學術機構的捐款，難道不是為了達到政治目的的變相行賄？為何至今仍有一些名人要為中共背書？不剷除這惡習，民主政治危乎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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