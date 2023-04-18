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自由廣場》引進外籍人才 是本國人才的解放–從洗衣機到外傭的反思

2023/04/18 05:30

◎ 林逸民

台灣許多社會主義學者談起勞動問題，總是違反市場基本原理，抱持固陋的保護主義，聲稱引進外籍人才就會「搶了本國人的工作」，這種謬論隨著過去許多工運運動者進入政府，甚至成為難以撼動的迷信。

在洗衣機普及之前，世界各國的婦女，有高達三分之一的時間耗在洗衣服之上，也因此只能成為家庭主婦。洗衣機普及之後，如今社會學與女性主義學者讚揚科技解放了女性，歐美婦女從洗衣服的勞務中解放出來，產生大量職業婦女，促進了歐美經濟繁榮發展與兩性平權。

試問，我們會說洗衣機「搶了婦女的工作」嗎？實情是，婦女的洗衣工作「被搶」以後，進入職場擔任更高價值的工作，成就了婦女，也成就了社會。

台灣勞動力當前陷入嚴重不足，其最主要原因，是生育率的低下，但還有一個次要原因，就是婦女的勞動參與率偏低，若詳細分析，婦女並不是一開始就不進入職場，而是生育年齡之後，勞動參與率就陡然下降。這有很明顯的原因。

固陋的保護主義認為要保護本勞保母的工作，保母是辛苦繁瑣的工作，待遇若沒有比大部分基層工作高，沒有人願意當，但若保母薪資比婦女自己的工作還高，婦女合理的選擇，就只能自職場離職，自己照顧小孩。多年後，因脫離職場太久，產生落差，導致難以回到職場。若想保住工作，只能選擇不生小孩，自然生育率低落。

另一方面，如今台灣人大多晚婚，小孩長大往往就開始面臨長輩逐漸需要照護，又面臨同樣的固陋保護主義：認為要保護本勞的工作，對外傭嚴加限制。同理，照護是艱辛的工作，待遇若沒有比大部分基層工作高，誰會願意當？但當照護員的薪資比自己還高，其結果婦女又要脫離職場照顧家中長輩。

「保護」的結果，本勞也還是沒有工作，只是迫害台灣婦女，逼使其脫離職場，荒廢職涯發展，被迫擔任無累積性、無發展性可言的照護工作，釀成婦女勞動參與率無法提升的苦果。

台灣對外傭需求殷切，無數家庭在暴虐的保護主義下受苦，為了一絲喘息，形成各種造假、非法與灰色地帶亂象，其實，民主政府應該反映民意、為民服務，當人民有迫切的需求，政府應該盡量滿足，不是從象牙塔高高在上的用反市場的迷信對人民施加桎梏。

洗衣機解放了婦女的洗衣工作，使人類文明飛越，如今我們同樣應該將台灣婦女從照護工作解放出來，台灣女性的職涯成就將更為耀眼，也將帶動台灣社會經濟大幅成長，生育率也才能恢復。如今台灣的勞動力已經拉警報，生育雖緩不濟急，但婦女勞參率提升可為及時雨。該是拋棄不切實際的保護主義的時候了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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