自由廣場》大巨蛋仍應功能測試

◎ 拱祥生

台北大巨蛋在三月底進行煙控測試後，開始鋪設人工草皮，預計七月底取得使用執照。然而這個龐大建築量體體育園區，取得使照只是符合建築法規要求及防火避難與防煙等達到基本模擬條件，而且大巨蛋是BOT民間促參案，並非傳統公共工程發包方式，不需經過公部門驗收程序，那功能測試就是場館順利啟用的關鍵。測試重點包括人工草皮棒球彈跳及球員人體工學測試、超過四萬名觀眾的疏散及地下停車場對周遭交通衝擊壓力測試等。

目前大巨蛋是採用日本名古屋及大阪京瓷巨蛋同一品牌捲絲草皮，並採用橡膠顆粒與細砂兩種材質填充在草皮間，確保草皮支撐性及耐衝擊能力，至於球體彈跳恢復係數及球員實際跑動仍要實戰測試，並現地調整到減少球員受傷之可能，分階測試賽有其必要。

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觀眾席退場及地下停車場對於人員安全與周遭交通是一大考驗，這些都要藉由實體不同規模測試賽來確認。除了原來規劃十五分鐘內疏散五萬人，這些人潮捷運或大眾運輸要花多久疏散完成？更重要的是，在地下四樓及五樓要容納二二二六部汽車、三八○○部機車、六十部大巴士、五十六部裝卸車位的超大型停車場，如何避免入場車輛外溢至平面車道，影響交通？大阪京瓷巨蛋停車疏散達一小時，台灣民情可接受？平日比賽進場時間將遭遇昏峰交通流量，如何確保不影響周遭上班族下班時間？這些都不應該是只有規畫而無實際性能測試數據驗證。

既然大巨蛋「木已成舟」，只能期待原來職棒或經典賽比賽期待能夠成真，並確認球員與觀眾安全性及降低對周遭環境影響，基於BOT公私夥伴關係精神，台北市政府應攜手遠雄將正式開打前的性能測試分階段做好，避免「巨蛋願望」一再延宕。

（作者是台灣省土木技師公會理事，大地、水保技師）

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