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自由廣場》碳費徵收 務求落實產業公正轉型

2023/04/17 05:30

◎ 周麗芳

環保署日前預告碳費徵收將於年底完成法規、明年決定費率，並採「先大後小、分階段徵收」原則，初期徵收對象為年排放量二．五萬噸的電力或製造業等公司，業者可提交「自主減碳計畫」，獲取碳費優惠，甚至免徵碳費。

碳費徵收係國家溫室氣體減量的政策工具，勢將衝擊現有的經濟結構與產業生態，引發各界高度關切。碳費徵收涉及產業負擔公平性課題。不同公司排放同量的溫室氣體，應繳納相同的碳費；排放愈多，應繳納的碳費也愈多；若再搭配累進稅率，更可強化公司減排意願。

筆者盤點環保署溫室氣體排放量資訊平台的數據，第一批排放源應盤查登錄的公司共計一六三家，累計營運二八七個公私場所，總排放量（含直接排放與間接排放）達二六五百萬公噸二氧化碳當量，其中直接排放（來自於製程或設施的排放）占八十四％、間接排放（主要來自於使用電力或蒸汽等能源所產生的排放）占十六％；而這一六三家公司的排放量已高達全國總排放量的七十八％。

各產業的總排放結構排名依序為：電力業（四十六％）、鋼鐵業（十三％）、基本化學材料製造業（十二％）、煉油業（七％）、半導體業（六％）、水泥業（四％）、光電業（三％）、石化業（二％）、造紙業（一％）、人造纖維業（一％）與其他業（五％）。其中，近六成的總排放來自電力業及鋼鐵業。值得注意的是，各產業的直接排放與間接排放的占比結構有別，例如：電力業的直接排放平均占比高達九十九·八％，間接排放占比僅○．二％。半導體業的直接排放平均占比僅二十五％，間接排放占比高達七十五％；水泥業的直接排放平均占比高達九十五％，間接排放占比僅五％。碳費稅基界定益顯重要，直接排放與間接排放是否全面納入徵收，攸關產業負擔公平性。

一六三家公司裡，前五大排放公司的排放合計高達全體總排放的六成；前十大排放公司的排放合計占比達七成五；前三十大排放公司的排放合計占比達九成。顯見溫室氣體排放的公司集中度相當高，碳費費率應採單一費率或累進費率，值得討論。

此外，業者可藉提交自主減碳計畫取得碳費優惠，其減碳效益與產業負擔公平性，值得預先模擬。若以單一費率（每噸碳課徵碳費三百元或一千元）試算，每年碳費收入即達七九五億元或二六五○億元。碳費徵收如何兼顧淨零目標達成與產業公正轉型，著實考驗執政者的政治智慧。

（作者為政治大學財政系教授）

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