自由廣場》捐血制度可以再優化

◎ 張居隱

日前又有媒體報導年輕人不捐血，恐致長期血荒，這是老問題。但依我這幾年常捐血的觀察，不是年輕人不願捐血，而是捐血制度可以優化：

一、整合資訊查詢：建議血液基金會優化網站查詢方式，以捐血站或捐血車屬性、營業時間、地點、捐血方式、有沒有送紀念品、是否夜間營運、是否可進行分離術捐血等，方便民眾依個人需求條件查詢篩選，安排時間去捐血。

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二、適度檢討不得捐血標準：雖為確保捐血人、輸血人、相關醫療人員權益，訂定嚴格的捐血標準很好，但也需因應社會變遷作調整。台灣民眾出國者眾，包括求學、工作、旅遊、探親等，但去的地區如出現像是瘧疾、西尼羅病毒、狂牛症疫情，依現有標準規定，回台灣後一段期間不得捐血；加上社會風氣開放，部分民眾刺青、發生多重性行為、當色情影片演員、曾有同性或雙性間性行為，一段期間甚至永久不能捐血，不然會犯法而有刑責，連帶影響適合捐血的人數。所以可調整捐血標準為，民眾如有前面所提情形，在一段期間後健檢如沒問題，才可進行捐血。另外，越來越多六十五歲以上老人健康狀態良好，老人捐血應可再放寬條件。

三、找取代方式：看烏俄戰爭大量運用人造血，救治受傷的士兵及民眾，可鼓勵業者研發好用且平價的人造血，或突破血型限制的輸血技術，方便血庫調度穩定內需，順便外銷拚經濟及外交。

（作者為社工師，新北市民）

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