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自由廣場》住宅監聽，德國能我們能不能？

2023/04/16 05:30

◎ 趙萃文

為防止個資外洩致詐騙猖獗，行政院日前通過修訂《洗錢防制法》《證券投資信託及顧問法》及《個人資料保護法》打詐三法，增訂個人資料保護委員會獨立監督機關，企業外洩個資最高罰一千萬，網路投資廣告實名制，平台負連帶賠償責任，期能讓個資外洩與詐騙案件逐步減少。

政府展現打詐決心，從上個月就提出《人口販運法》、《刑法》等修正草案，將「深偽詐騙」納入規範，並加重相關罰則，這次修法則是強化金流與資訊流的前端溯源管理，減少民眾對詐騙廣告的接觸。其實，在刑事實體法方面，立法院於二○一四、二○一六年接連修正詐欺罪提高刑度，二○一七年修正特別法《組織犯罪防制條例》，將犯罪組織要件改為「持續性或牟利性之結構性組織」，首謀者最重可處十年徒刑；近期又接連提出修正加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪等之構成要件及人口販運防治法，刑罰幅度已趨近最高點，難有再大幅提升之空間。因此重點或可改置於訴訟法上如何有效偵查犯罪。

我國刑事法修法一向以德國法為依歸，德國為對抗日漸嚴重的組織犯罪及恐怖攻擊，於一九九二年公布「對抗不法毒品交易與組織犯罪法」，德國刑事訴訟法第100c條第一項二款修法引入小監聽（住家外非公開談話之監聽），一九九八年再事修正，引進可對於住宅內之談話予以監聽或錄存的大監聽。德國基本法亦配合修正，第十三條增加第三項以下之規定，允許在特定要件及程序下，為了重大案件刑事訴追（第三項）、急迫危險防禦（第四項）及保護安置於住宅內臥底警探（第五項）等目的，進行住宅內監聽。據該國學者統計，確實可以對大型組織犯罪、恐怖犯罪等形成一定程度壓制。

比較上，我國現行通保法第十三條規定：「通訊監察以截收、監聽、錄音、錄影、攝影、開拆、檢查、影印或其他類似之必要方法為之。但不得於私人住宅裝置竊聽器、錄影設備或其他監察器材。」全面禁止住宅內監聽。就保障人權立場觀之，立法者堅守刑法是保障犯罪人之大憲章誡命，自是用心良苦；惟詐欺犯罪、人口販賣及共諜案迭連發生，不斷減損民眾對法規範效力的信賴，造成社會的解構，當非國家之福。或可參考聯合國打擊跨國組織犯罪公約第二十條及德國刑訴法第100c條第一項第三款大監聽法意，針對特定重罪罪名如組織犯罪、人口販運及共諜等案件，在一定條件之下，允許進行住宅內監聽，以有效偵查打擊犯罪，還給民眾安居生活之空間。

（作者為大學助理教授，法學博士）

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