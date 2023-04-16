自由廣場》北反導南防電 探日本自衛隊西南離島部署

◎ 張延廷

日本陸上自衛隊一架UH-60JA直升機，日前在琉球群島西南方的宮古島附近海域墜毀。由於防衛省上月才在石垣島部署防空和反艦飛彈，因此事件背後不難看出自衛隊高官視察西南離島群，是要進一步建立綿密的飛彈網，以便對中共航母戰鬥群遠海長航進行反制戰略。

近年日本配合「美日安保」內容與「專守防衛」的修訂，在陸軍力量上，防衛省計畫以沖繩為中心建立「沖繩防衛群」，以第十五旅團為前鋒，並以駐防九州的第八師團為戰略預備隊，將二者串聯成能遂行聯合作戰的單位。其戰備範圍從九州島，一直延伸到第一島鏈的八重山群島。

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宮古島自一九八○年代就是「美日同盟」架構下在西南離島的部署重點，原本沒有機場，僅有氣象觀測台，對外空運依靠西側附屬的下地島機場。十年前日本開始在石垣島擴建航空設施，設置衛星和太康導航儀器系統，讓日本的大型戰鬥機和美軍勤務機能在天氣多變時起降，算是宮古島的軍事現代化起步。

近年來，防衛省在西南離島的部署不斷，目的就在鋪設一張「防空和反艦飛彈網路」，以便達到「北反導（反彈道飛彈）南防電（反複雜電磁）」的新軍事戰略目標。原本在沖繩本島只部署少量的近程防空飛彈，但近年已經陸續將警備隊、沿岸監視部隊和防空、岸艦飛彈快速擴張。

宮古島和台灣距離僅三百八十公里，石垣島距離台灣更只有二百七十公里，而日本現在部署的03式防空飛彈射程雖僅五十公里，但12式岸對艦飛彈的性能數據，防衛省並沒透露，而且在後續報導所展示該型飛彈的兩種部署模式，似乎有意淡化對此地區的防務影響。

再者，依日本坊間軍事刊物透露，從去年八月中共在台灣東部飛彈演習以降，自衛隊已在12式飛彈積極研製增程版，使其能攔截中共的短程彈道飛彈。另外，亦將12式岸對艦飛彈系統的最大射程提升到一千公里，可在必要時對敵人實施「源頭打擊」。

宮古水道是國際航路，也是中共海軍經常遠海長航訓練的必經之途，以此推測，日本在此及附近島嶼部署的12式岸對艦飛彈，極可能是「增程版」，有能力對宮古水道實施戰略封鎖。未來自衛隊三個軍種的反艦飛彈群若部署完成，配合美軍在琉球的電子情報偵蒐預警能力，將對中共海軍的遠海長航形成極大壓力。也因此，中共海軍艦隊近期頻繁假道巴士海峽，企圖藉此繞過日本的反制。

此外，刻正進行的美菲「肩並肩」演習，由於美國印太司令部正致力於西太平洋的「敏捷作戰部署」，應觀察者在於美國將在菲律賓北部卡加延省機場和距台灣僅四百公里的海軍基地、及鄰接伊莎貝拉省的一處陸軍軍營是否亦將部署反艦飛彈，抑或將高機動化的砲兵火箭「海瑪斯」研改成長程反艦系統，藉以在台灣南北兩端瞰制中共艦隊進出，值得嚴加關注。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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