自由共和國》李偉仁／電力韌性辦公室 供電穩定監督者

經濟部日前成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由次長曾文生主持辦公室揭牌儀式。（能源局提供）

李偉仁／經濟部「電力可靠與韌性推動管理辦公室」共同召集人

供電穩定是產業與全民的共同期待，但實際上電力系統具備高度專業性，在技術上更涵蓋發電、輸電、配電、及用電四大環節，在營運管理上需要第三方獨立監管機制，使其運作順暢、不斷精進以確保供電穩定。近期經濟部成立的「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，就是朝向以獨立第三方電力監管機關監督的角色而成立，當中的委員廣納國內外專家學者，以借鏡國際間電業監督與管理的做法，通盤檢討與查核台灣現行電力可靠度、韌性以及風險管理。

國際間知名的第三方電力監管機關，如：美國北美電力可靠度公司（North American Electric Reliability Corporation；NERC），就是因應一九六五年美國東北大停電事故後而成立，至今已有近六十年歷史，目的為提升電網可靠度，後來進一步建立相關法規，讓NERC不只負責制定並執行電力系統規劃和營運之可靠性及韌性，更具開罰權力，成為有牙齒的老虎，目前已獲得加拿大政府、墨西哥政府承認，執行跨國的電力可靠度及韌性的監管任務。

請繼續往下閱讀...

電力可靠度及韌性的工作牽一髮而動全身，不僅涉及發電、輸電、配電、用電等通盤的技術工作，更需要進一步協調、整合、判斷及調解仲裁，通盤考量加強電網韌性。以美國德州為例，在極端氣候威脅下，二○二一年曾遇到百年難見的冰風暴，造成全州大停電，超過七百萬人無電可用，歸咎原因眾說紛紜，有人說是德州高再生能源占比，導致供電不穩，或是獨立電網系統讓其他州無法提供電力援助等。但真正的關鍵在於極端氣候來得又急又快，再加上電力基礎建設韌性與風險管理沒有做好，才會造成本次災難。我們也跟德州系統類似都是一個獨立電網，同時也面臨極端氣候與環境的威脅，因此，如何加強台灣的電網韌性，也將是「電力可靠與韌性推動管理辦公室」主要目標之一。

「電力可靠與韌性推動管理辦公室」目前設有多名諮議委員，這當中網羅國內外的專家學者，包括在電機電子工程師學會（IEEE）擔任電網韌性工作小組主席的邱維倫、與在德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）任職的黃舜賢等。技術工作組成員涵蓋的領域包括電網韌性、電力系統診斷、電力調度、發電廠運轉、電力法規、機組歲修、供電穩定、電力管理等，大家共同目標就是希望讓電力管理回歸專業，從發電、輸電、配電、及用電、以大環節的角度審視相關技術與協調，務實提出改善與管理機制。

成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」只是落實第三方電力監管機制的第一步，以北美為例，從近六十年前就已成立NREC，來督導電力的發展，這其中許多做法就相當值得台灣借鏡。儘管台灣才正要起步，但永遠不嫌晚，未來「電力可靠與韌性推動管理辦公室」也將依實際狀況逐步轉型成台灣版的NERC，不但會有專責的電力專家們制定電力系統營運規則，定期提出電網運作的結果與規劃，提出電網可能面臨的風險及改善策略，讓各界了解台灣電力系統現況；同時賦予監管機關裁罰權，能針對違規行為規範與處罰，達成真正的警示改善之效果。如此將有助於落實能源轉型與強化電網韌性計畫，降低電力碳排放並強化可靠度，確保供電穩定，成為台灣永續發展的關鍵後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法