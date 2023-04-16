晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》謝安民／中國不是我的祖國 台灣才是

2023/04/16 05:30

口口聲聲說是一家人，卻天天軍機軍艦到我們家門口來示威騷擾。圖為中共11架次軍機進入我西南空域、逾越台海中線。（資料照，國防部提供）

謝安民／退休醫師

兩百多年前，家祖父的祖父從福建渡海來台，從那時起五代的謝家人，除了少數幾個去中國旅遊，從來沒有人回去住過，更不曾想過要遷回中國。那塊土地對我們只是遙遠的祖先落過腳的地方，並非我們的祖國。台灣居民的祖先遷徙到台灣時，根本沒有「中華民族」，也就沒有偉大不偉大的情懷，更談不上復不復興。

我們的先祖到達台灣時，島上已經有居住很久的南島語系族群，也有少數從宋朝以降，陸續為了不同原因移居過來的閔粵漢人。這個島上有幾次較大的移民潮：有戰敗的明鄭遺民及追隨國民黨逃避紅禍的幾百萬軍民。新來舊到的移民，蓽路藍縷以啟山林，生聚教養，建設了至今人口兩千三百多萬有餘，安居樂業、教育普及、工商農業發達的國家。

台灣人血統除了漢人外，大多也有南島語系、少數有日本人或荷蘭人的DNA。我們不只有我們自己的憲法、政府及軍隊，而且我們與中國在文字語言上已有不少不同。價值觀及許多生活習慣則相距日遠。今天的台灣和中國的差距並不下於美國和英國。中國共產黨及中國絕大多數居民，對台灣三四百年來的開墾、成長和建設，不但毫無貢獻，甚至連參與都不曾有。用句英美人士常用的話「No skin in the game」；中共何德何能說我們歸屬於它？

共產黨在日本侵略中國，國家有難之際，趁機興起。奪取政權之後，從無還政於民，使國家正常化之打算。一黨專政，數百名共黨高幹，經由數千萬黨員，牢牢控制十四億人民。思想控制、高科技監控。不只政策不透明，更談不上以民督政，分權制衡。民退國進，動輒榨取人民資產。卻縱容貪官污吏成億成億的贓款往國外運。這種國家不是我的祖國。

奪得政權之後，中國難得有七十年多的持續太平、了無外敵。在治理方面，卻自己整這個、鬥那個、反來反去，再加上文化大革命，殺死了多少無辜百姓？在民生經濟方面，經歷多少次旱澇？鬧過多少飢荒？餓死過多少人民？建政近八十年，還要花費比已經非常龐大的軍費還要多的維權經費，可見民心的向背。這種國家不是我的祖國。

文革時破四舊、砸古蹟、毀滅文物、打倒孔老二！曾幾何時，搖身變成悍衛民族傳統的乖子孫，到外國大設孔子學院。這種沒有原則，為利而善變的國家，不是我的祖國。

孫文革命時是要「驅逐韃虜、恢復中華」，可見中華並不包括滿人。中華民國建立以後，才開始談五族共和。中共建政之後，更是變本加厲，不問人家要不要歸屬中華民族，把人關起來，強迫接受思想改造，毀人信仰。這種國家不是我的祖國。

口口聲聲說是一家人，卻天天軍機軍艦到我們家門口來示威騷擾；外交上打壓我們；利用認知戰一直在分化我們，試圖引發動亂。這是那門子的一家人。

不願被你們的獨裁暴政統治的人，就是受境外勢力影響、犯分裂國土之罪。國際公認「即決執行」（summary executions）是違反道德的野蠻行為，卻在人大通過法律，任何人都可殺死名單上不同意中國有管轄權的人。種種反人類的罪行罄竹難書。這樣國家不是我的祖國。

中國目前並無外患之慮，但是有經濟萎縮、嚴重失業問題、人口老化、人口紅利急速下滑等內在危機。在這種情況下，不好好解決內在危機，而讓一個獨夫為自己歴史地位的妄想，準備大動干戈，不惜犧牲千萬壯丁，必定會使人口和經濟問題更為嚴重；也會使原本安居樂業的台灣，面臨戰亂、破壞和傷亡，兩敗俱傷的結果可想而知。這種國家不是我的祖國。

中國不是我的祖國，台灣才是！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書