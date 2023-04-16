自由共和國》謝安民／中國不是我的祖國 台灣才是

口口聲聲說是一家人，卻天天軍機軍艦到我們家門口來示威騷擾。圖為中共11架次軍機進入我西南空域、逾越台海中線。（資料照，國防部提供）

謝安民／退休醫師

兩百多年前，家祖父的祖父從福建渡海來台，從那時起五代的謝家人，除了少數幾個去中國旅遊，從來沒有人回去住過，更不曾想過要遷回中國。那塊土地對我們只是遙遠的祖先落過腳的地方，並非我們的祖國。台灣居民的祖先遷徙到台灣時，根本沒有「中華民族」，也就沒有偉大不偉大的情懷，更談不上復不復興。

我們的先祖到達台灣時，島上已經有居住很久的南島語系族群，也有少數從宋朝以降，陸續為了不同原因移居過來的閔粵漢人。這個島上有幾次較大的移民潮：有戰敗的明鄭遺民及追隨國民黨逃避紅禍的幾百萬軍民。新來舊到的移民，蓽路藍縷以啟山林，生聚教養，建設了至今人口兩千三百多萬有餘，安居樂業、教育普及、工商農業發達的國家。

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台灣人血統除了漢人外，大多也有南島語系、少數有日本人或荷蘭人的DNA。我們不只有我們自己的憲法、政府及軍隊，而且我們與中國在文字語言上已有不少不同。價值觀及許多生活習慣則相距日遠。今天的台灣和中國的差距並不下於美國和英國。中國共產黨及中國絕大多數居民，對台灣三四百年來的開墾、成長和建設，不但毫無貢獻，甚至連參與都不曾有。用句英美人士常用的話「No skin in the game」；中共何德何能說我們歸屬於它？

共產黨在日本侵略中國，國家有難之際，趁機興起。奪取政權之後，從無還政於民，使國家正常化之打算。一黨專政，數百名共黨高幹，經由數千萬黨員，牢牢控制十四億人民。思想控制、高科技監控。不只政策不透明，更談不上以民督政，分權制衡。民退國進，動輒榨取人民資產。卻縱容貪官污吏成億成億的贓款往國外運。這種國家不是我的祖國。

奪得政權之後，中國難得有七十年多的持續太平、了無外敵。在治理方面，卻自己整這個、鬥那個、反來反去，再加上文化大革命，殺死了多少無辜百姓？在民生經濟方面，經歷多少次旱澇？鬧過多少飢荒？餓死過多少人民？建政近八十年，還要花費比已經非常龐大的軍費還要多的維權經費，可見民心的向背。這種國家不是我的祖國。

文革時破四舊、砸古蹟、毀滅文物、打倒孔老二！曾幾何時，搖身變成悍衛民族傳統的乖子孫，到外國大設孔子學院。這種沒有原則，為利而善變的國家，不是我的祖國。

孫文革命時是要「驅逐韃虜、恢復中華」，可見中華並不包括滿人。中華民國建立以後，才開始談五族共和。中共建政之後，更是變本加厲，不問人家要不要歸屬中華民族，把人關起來，強迫接受思想改造，毀人信仰。這種國家不是我的祖國。

口口聲聲說是一家人，卻天天軍機軍艦到我們家門口來示威騷擾；外交上打壓我們；利用認知戰一直在分化我們，試圖引發動亂。這是那門子的一家人。

不願被你們的獨裁暴政統治的人，就是受境外勢力影響、犯分裂國土之罪。國際公認「即決執行」（summary executions）是違反道德的野蠻行為，卻在人大通過法律，任何人都可殺死名單上不同意中國有管轄權的人。種種反人類的罪行罄竹難書。這樣國家不是我的祖國。

中國目前並無外患之慮，但是有經濟萎縮、嚴重失業問題、人口老化、人口紅利急速下滑等內在危機。在這種情況下，不好好解決內在危機，而讓一個獨夫為自己歴史地位的妄想，準備大動干戈，不惜犧牲千萬壯丁，必定會使人口和經濟問題更為嚴重；也會使原本安居樂業的台灣，面臨戰亂、破壞和傷亡，兩敗俱傷的結果可想而知。這種國家不是我的祖國。

中國不是我的祖國，台灣才是！

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