自由廣場》你住的大樓在41％裡？

◎ 饒後樂

自由時報報導內政部要求八層樓以上集合住宅今年起必須辦理建築物公共安全申報。三月底截止，台北市應申報五○四二棟。其中一九一二棟未辦理申報，約占整體四十一％。建管處表示暫不開罰，將輔導完成申報。

公寓大廈管理立法前，既存的社區大樓除了普遍設備老舊並缺乏維護外，另有長期發展出來的集體不參與、不作為文化和盤根錯節的既得利益關係，像癌細胞一樣阻礙居民嘗試改變現況、讓居民回復公平合理關係、管理組織正常運作的企圖。

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公寓大廈的正常運作與發展，來自成員共同的集體正確作為，透過管理來保護團體共同利益免於受到個人利益侵蝕。但台灣社會尚未具備應有的公民素質養，對於願意挺身為大家服務的鄰居，公寓大廈居民往往抱著冷漠的搭便車心理、甚至於進行公益勒索，任其承擔包括自己在內的全部重量，使社區大樓變成一個不作為更難以作為的惡劣環境。

安全是生活的最低標準，連台北市都有高達四成集合住宅不畏罰款威脅，不理會政府為提升公共安全要求辦理建築物公共安全申報的規定，政府亦當醒悟公寓大廈管理其實是文化問題。當台灣社會缺乏李國鼎四十多年前所倡議發展的羣已關係倫理，我們對集合住宅公共安全的期待恐怕還有好長一段距離。

集合住宅公共安全來自正常的公寓大廈管理，期待政府堅持下去，儘快找出方向和對策，並設定明確目標，幫助老舊社區大樓重建應有的安全防護。

（作者為公寓大廈管理2.0運動共同發起人）

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