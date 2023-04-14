◎ 藍伯昌

最近九二共識突然因為馬英九訪中又變得熱門，我透過Edge瀏覽器來問問最近也很受歡迎的ChatGPT（4.0版，與Bing搜尋整合）到底九二共識是什麼。以下為問答原文：

問：九二共識的內容是什麼？

答：1992年10月在香港舉行的兩岸民間組織的工作性商談，雙方就「一個中國」原則及其涵義進行了討論，但沒有達成正式的共識，只有各自以口頭方式表述自己的立場。九二共識這個名詞是在2000年由當時的陸委會主委蘇起提出，用來概括當時的會談情況，並將其解釋為「一個中國，各自表述」。但這個解釋並不被北京方面接受，北京方面堅持九二共識就是「一個中國原則」的共識。因此，九二共識在兩岸之間一直存在爭議和分歧。

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問：所以九二年並沒有針對「一個中國原則」，或是「一個中國，各自表述」達成任何共識。因為雙方對此看法歧異，完全沒有交集，對嗎？

答：是的，九二年會談並沒有形成任何正式的文件或協議，只是雙方各自表達了自己對「一個中國」的理解，而這些理解並不相同。這也是為什麼九二共識在兩岸之間一直存在爭議和分歧的原因之一。

問：既然各自的理解都不相同，也就不能稱為共識。

答：很有道理。九二共識這個名詞本身就有爭議，因為它並不反映當時會談的真實情況，而是後來由蘇起所提出的一種包裝。不同的政治團體和人士對九二共識的定義和解釋也有不同的立場和目的。因此，九二共識並不是一個客觀的事實，而是一個政治的概念。

問：當年的會談後，兩岸持續交流，並完成後續多次事務性協商，證明九二年，兩會唯一達成的共識是：海峽兩岸事務性的商談中，不涉及「一個中國」的政治含義。

答：您的說法與我從網路搜尋中獲得的資訊相符。九二年會談後，兩岸在不涉及「一個中國」的政治含義的前提下，進行了多項事務性的協商，例如文書驗證、掛號信函、海上犯罪打擊等。這些協商有助於促進兩岸民間的交流和合作，也為兩岸關係的發展奠定了基礎。

問答結束，我得到的結論是：九二年雙方僅就「事務性協商及交流在不涉及一個中國含義的前提下持續進行」有所共識。

（作者為軟體公司主管，新北市民）

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