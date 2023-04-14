自由廣場》蛋雞農評全面洗選利弊

◎ 熊家誠

農委會啟動雞蛋、豬肉「專案進口」，進口蛋措施到年底，同時預告不只今年，明年也可能缺蛋。進口雞蛋在國外已洗選，抵台後於國內會再次洗選（洗去運輸過程的灰塵），供應各超市、量販店及便利商店等通路。

農委會想藉此危機把產業問題解決，除原規定要使用洗選蛋的校園、國軍、超商、超市、量販店、大賣場、網購等七大通路外，今年將擴大納入早餐店、餐飲業及烘焙業，全面推行洗選蛋，明年將規定入法，漸進推動提高洗選比例。

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洗選蛋的優點，可以清除蛋殼汙穢及細菌，落實分級，一次性包材，減少病菌傳播；洗選蛋的缺點，蛋殼保護膜被清洗，細菌容易透過蛋殼氣孔侵入，縮減常溫保存期限。全面洗選蛋，需要增加機器、冷藏設備、包裝材料、用電、用水、清消洗劑。論政策推動時間點，現在國內缺水、缺電、缺蛋的情況下，此舉既不環保也不符節能，蛋雞青黃不接，老雞蛋多，殼品質差，蛋量不足，強制洗選則破損率高，實在值得商榷。

全球性通貨膨脹持續，民眾生活及商家企業無不思考開源節流，立法推動全面洗選，成本增加恐觸發早餐店、餐飲、烘焙及散裝蛋業者反彈，夏天潮濕高溫，洗選蛋若未冷藏五至七天品質即堪慮。洗選蛋是雙面刃，利弊兼有，到底是維護食安？防杜疫情？產業升級？價格壟斷？捨本求末？

建議農委會應持續宣導推廣，讓民眾自由選擇，立法強制執行就怕錢沒花在刀口上，加劇物價推升反招致更深的民怨。就像進口雞蛋「洗選兩次」損耗、成本增加，生鮮品質並沒有增加！

（作者為蛋雞農，台中市民）

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