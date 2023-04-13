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自由廣場》雞蛋全面洗選的條件

2023/04/13 05:30

◎ 葉昱呈

農委會主委陳吉仲表示，禽流感狀況比官方數字還要嚴重，導致今年甚至明年都會缺蛋。為了讓雞蛋產量統計數據更精確，以免影響後續調控決策，農委會將全面推動雞蛋全面洗選措施。筆者認為，要推動雞蛋全面洗選之前，應先整合小型蛋雞場成立產銷合作社，並擴大市場需求面，以利設置共同洗選場。

根據統計資料顯示，台灣的蛋雞場約百分之八十皆為傳統的小場，且禽舍大多採傳統開放式飼養，如雞蛋未經洗選，容易有禽流感等疫病感染之風險，亦難以將病毒阻絕在產地。小型蛋雞場要單獨設置洗選場，因受限於土地及資本問題，並不容易。但如能整合地區的雞蛋產銷班或小農成立產銷合作社，由社員入股，共同投資設置洗選場及規劃品牌行銷，由於社員入股後，必須與合作社共同承擔生產風險，包括雞蛋之品質良窳及天然災害損失，並共享經營利潤，不僅能讓社員有穩定的收入保障，且社員對於合作社將產生休戚與共的認同與參與感，進而提升營運效率。

再者，目前仍有部分消費者習慣至傳統市場購買非洗選蛋，致洗選蛋需求面稍嫌不足。為提升國內雞蛋洗選率，除現有的超市、量販店等通路外，建議逐步將餐飲、烘焙、飯店、旅宿等業者納入使用洗選蛋行業，以擴增洗選蛋需求面，穩定市場供需，俾利洗選蛋政策之推動。

（作者為前農政公務員，屏東縣民）

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