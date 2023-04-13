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自由廣場》治旱也得防澇

2023/04/13 05:30

◎ 葉志杰、楊貴三

拜讀張竝瑜、倪春發、顧承宇、羅偉誠等幾位教授撰文「我們對於地下水救旱的看法」(以下簡稱『前文』)，精闢提出應以地下水救旱，尤其是屏東平原，筆者深表認同。

面對台灣冬春季節的缺水，無聲無息地造成民生、灌溉、工業用水的困境，接下來的梅雨、颱風季節，「水」可能搖身一變為降水過多、洪水滾滾的致災難題，甚至隱藏性的氣候難民，歷史著例就是八七水災、八八水災(莫拉克風災)，旱澇的治理應該同步，不應偏廢。

旱澇交替是台灣自然結構問題，既是結構，就得治本。台灣島因中央山脈、阿里山山脈等地形走向與盛行季風斜交，降雨呈現極度的季節不均。冬春背風的西南部乾旱缺水，夏秋迎風的西南部攔截水氣成洪患，而這「春旱秋潦」僅止是初步的時間、空間概念，實際上應再細分為沖積扇(中游)、三角洲(下游)兩種不同的地理特性。

『前文』提到的伏流水帶，指的就是厚層礫石夾砂層的沖積扇(中游)，是地下水蘊藏豐富的地帶，可以善用救旱，但是抽取時須注意地下水回補，以免造成三角洲(下游)的地下水位下降，從而導致可能的壓密沉陷。

日治時期，日人以人為築堤方式改變河道，亦是『前文』重點之一。因為地下水的流動仍遵循古河道，亦即重力流，造成地表水與地下水的網絡錯開。筆者試著補充，日人為了治水和創造浮覆地，而築堤防改變天然河道分布，尤其是在扇頂分流處切斷眾分流，河道束縮為一，讓洪水直灌下游。此舉確實紓解沖積扇(中游)的水患問題，卻因此大幅減少地下水補注；同時，日人忽略三角洲地勢地漥、潮水頂托的地理特性，加上1970年代養殖逐利而人為抽取地下水的地理破壞，兩項人造地形轉移了水患的空間分布，且加重三角洲(下游)的水患頻率與強度。

地理問題環環相扣，萬不可須臾切割。筆者希望在『前文』治理「缺水」的建議上，諸如國土資源調查研究、抗旱井、補注池的規劃、提高治理層級等，政府應同步規劃「洪澇」治理之策，以免重蹈日人之誤。

若是依著溪流的不同河段，而有不同的治水思維與具體作為，是否可行？筆者嘗試將河流的水患治理，概分為扇頂的「分洪」、舊河道（舊流路）的「排洪」和三角洲地層下陷區的「滯洪」，初步看法簡述如下：

中游的沖積扇頂，恢復原始河道的分洪功能，補注地下水；

扇端進入三角洲的古河道（舊流路），建議不妨「還地於河」，作為氾濫地帶，更可仿造二重疏洪道，規劃成綠色水廊；其次是古河道的研究，受限於今圖資最早溯及1904年台灣堡圖，不妨借重歷史地理學與地形學的研究，讓古河道的水患研究成為可能。

三角洲的沿海地帶，可以考慮利用潟湖、溼地、廢棄魚塭，打通彼此間藩籬，有機串聯成廣大的滯洪池。在汛期前抽乾，初一、十六關閉與大海間閘門，避免潮水頂托或海水漲潮入侵。

（作者為臺灣人地關係協會理事長、國立彰化師範大學地理系退休教授，合著有《福爾摩沙地形誌：北臺灣》

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