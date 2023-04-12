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自由廣場》要讓黑道又怕又痛 掃黑才能有成效

2023/04/12 05:30

◎ 許福生

日前竹聯幫明仁會高調舉辦春酒展示經濟實力，藉以達招募幫眾行銷目的，同時經由少數媒體報導，不止混淆大眾價值觀，且影響政府執法威信，事後警政署也祭出一連串的掃黑措施，同時成立「掃黑專責隊」全面掃蕩黑道幫派，並結合「第三方警政」徹底溯源刨根。

現行新興黑道其違法態樣與手法已從傳統暴力討債、經營圍事娛樂業、從事都更、土地開發、光電利益，轉為籌組詐欺集團、跨境洗錢、線上賭博及販賣新興毒品，以多角化方式獲取組織金源，跨越國界，其不法利益更大、查緝更不易，且公然藉組織活動招募或吸引成員，如此掃黑的法制與策略，也需隨著黑道犯罪手法改變而調整。

「聯合國打擊跨國組織犯罪公約」，是世界上第一個針對處理跨國組織犯罪的全球性公約，其第十一條明示「應努力確保針對這些犯罪的執法措施取得最大成效，並適當考慮到震懾此種犯罪的必要性」，如此掃黑要讓黑道「怕」及「痛」才能有成效。

根據筆者多次參與黑道幫派之研究，相較於一般的服刑，「強制工作」對黑道分子更具威嚇效果，縱使釋字第八一二號解釋認「強制工作」有違憲法第八條保障人身自由意旨，但若能依憲法「比例原則」及「明顯區隔原則」再予權衡，乃是可行之制度；故立法上再次引入類似「強制技職訓練」制度，應可再思考。

由於新興黑道現行不法金流來源已轉型至電信詐欺、線上賭博等犯罪。對此情勢，運用科技偵查才能有效斷黑道金源，只是我國目前尚無科技偵查法源依據，呼應「聯合國打擊跨國組織犯罪公約」第廿條規定「並在其認為適當的情況下使用其他特殊偵查手段，如電子或其他形式的監視，以有效地打擊有組織犯罪」。如此，組織犯罪防制條例應新增使用「追蹤位置技術」及「設備端通訊監察」等規定，確實有必要。

最後，針對黑道分子高調舉辦春酒，引起社會譁然，立法上可採取「先行政後司法」手段，對於以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯之行為，而在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，如舉辦春酒或告別式等類似活動機會，彰顯犯罪組織聲勢、滋擾現場秩序，令周圍民眾感到不安或恐慌，若已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，處以刑罰，以反制黑幫氣焰。

（作者是警察大學警察政策所教授兼所長）

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