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自由廣場》性別平權的另類觀察

2023/04/12 05:30

◎ 李儼峰

自由時報日前報導，近年性平意識抬頭，家暴受害者中的男性比例已逐年提高，截至去年已占廿三．四％。

在「父權」體制下，男性多被視為剛強、主外，女性則為柔弱、主內的形象但傳統「男強女弱」性別框架正在逐漸瓦解，更是現在進行式。

除了前述家暴受害者男女比例的議題之外，筆者認為，探究性平意識的另一重要面向，不妨將眼光轉往未成年子女親權酌定事件中的母權父權失衡問題。

夫妻離婚時，若無法協議未成年子女親權歸哪一方，其解決之道只能透過請求法院酌定。在這類訴訟案件中，承審法官為了深入瞭解雙方背景，幾乎都會囑咐社工團體派社工員進行家庭訪視，因此做成的訪視報告，在相當程度上緊密牽動著判決結果。

實務上，社工員絕大多數為女性，男性向來稀少；基於女性觀點所做成的訪視報告，或多或少會對女性當事人（母親）較為友善。若再加上實務判決常見「幼兒從母原則」的運用，不可諱言地，男性（父親）在爭取小孩親權方面，籌碼相對弱勢，常見到訴訟尚未開打就處於劣勢局面。過度失衡的情況下，最終吃虧的還是未成年子女。

筆者拋磚引玉，不妨思考在人力資源允許的情況下，使家訪機構出具訪視報告時，至少由男性及女性各一位社工員同時具名做成。期許性別平權的思潮，也能在未成年子女親權酌定領域激起漣漪，讓父親角色在爭取親權時不再那麼委屈。

（作者是執業律師、台北市民）

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