自由廣場》安全營運 應是台鐵公司化核心

◎ 拱祥生

台鐵公司化預計明年一月正式掛牌，這是花蓮太魯閣事故兩週年後台鐵安全化改革進度。「台鐵公司化等於安全化」係全民與受難者家屬期盼，但卻是許多台鐵員工的疑問，未來如何以安全營運為核心的台鐵改革，才是公司化最重要目標之一。

台鐵局目前遭遇大幅虧損、行政組織僵化、員工待遇偏低、人力不足、欠缺安全營運意識及政治干擾專業營運等。解決虧損、留才與徵才，才是台鐵公司化可能等同安全化的契機。

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其實，台鐵自一九七八年開始，累積至今四千多億虧損，長年赤字讓台鐵人員薪資偏低與不足、人力結構Ｍ型化、安全維護因陋就簡，目的只為降低支出，減少虧損，結果未見改善，卻反而造成重大事故不斷，更讓士氣低落。

台鐵公務人員和其他公務機關都是公務員，為何薪資偏低？主因是台鐵採用「交通事業人員任用條例」，以「資位制」任用人員，「資位制」與傳統「簡薦委制」最大差別就是新進人員敘薪較低且無結婚、生育、喪葬、子女教育等各項補助，以至於台鐵留不住年輕同仁，甚至近年來鐵路特考土木建築工程人力「報到率皆為零」。

至於人力，在開始虧損前兩年還有二點三萬多名員工，近年來只剩不到一點五萬，卻要服務超過一點五倍旅次，加上薪水比其他公務機關低，形象不佳，生力軍補不進來，人力不足也困住台鐵安全改革。

但目前台鐵的「留才與徵才」卻未對症下藥，也未贏得台鐵同仁的心。安全改革執行者是「人」，如何留住「中階」主管是重中之重，台鐵技術人員向來是一個封閉式人力供需結構，現階段並非冗員過多，公司化方案還沉溺在過去其他機構的「優退方案」，此舉讓中階主管流失，而這些人才無法從台灣就業市場找得到。

解決「資位制」缺陷，適度調高台鐵公司化後整體薪資與福利，才能讓台鐵現有人力資源穩定，當了解「資位制」年輕者薪資低，要留住他們就要用較佳薪資方案；「資位制」年長者雖薪資較高，仍要配套給予優惠條件來留住他們，特別是有戰力且對安全提升有幫助的「主管」。

儘管明年台鐵公司成立掛牌時，零負債規劃值得肯定，但公司化要顧及營運績效，一旦人力、機具都比台鐵局成本高，且軌道事業幾乎都很難賺錢下，公司化的市場機制反而是缺點，因此未來至少廿年的財務規劃，應是交通部當務之急，畢竟「公共運輸是以服務為天職」，而非獲利。

（作者是台灣省土木技師公會理事、大地、水保技師）

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