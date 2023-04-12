自由廣場》（林保華專欄）軍事合作是台美關係支柱

蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」中在紐約、洛杉磯的過境外交最引人矚目。依蔡總統的說法，台美關係大步向前。中國所聲稱的台灣是中國的一部分，是建立在它的軍事威脅基礎上，使任何和平解決的可能陷於渺茫，台海兩岸關係的焦點就落在軍事上。

美國因為中國曾經表達和平解決的意願而與中國簽署聯合公報。在中國對台灣舉行軍事演習與進行一連串軍事威脅之後，美國再沒有與中國簽署相關的聯合公報。中國一再拒絕放棄武力威脅，除了片面聲稱台灣是中國領土之外，還因為它要稱霸全球。西方國家起初不明白這一點，習近平上台後的行徑才使他們開始清醒，因此台灣議題成為全球軍事議題的一部分；俄羅斯入侵烏克蘭後更加明朗化。

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因此台美合作阻止中國霸權成為必然結果，它涉及政治、經濟、科技、文化，也必然涉及軍事，因為中國是軍事獨裁國家，認實力而不認道理，解決這些議題必然要有軍事後盾，戰爭或將成為解決這些爭議的最高形式。

蔡總統訪問美國，接觸美國國會的領袖，除了與眾議院議長麥卡錫會晤，返台與美國眾議院外交委員會主席麥考爾率領的跨黨派代表團會晤，還有其他重要人物。在紐約，蔡總統與參議院軍事委員會跨黨派委員舉行會議，希望透過共同努力讓美國軍隊能擴大對台灣現役與後備部隊的訓練，並加速武器的交付，因為台灣已經沒有太多時間了。

麥考爾和共和黨籍眾議員希爾則表示，他們在和蔡總統會晤中，對台灣引進太空探索科技公司創辦人馬斯克的「星鏈」系統的商討，是「建設性要點」之一。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家才忙於訓練烏克蘭軍隊使用先進武備，臨時訓練緩不濟急，台灣提前訓練絕對必要。美軍訓練人員進駐台灣，可以強化軍心、民心，對共軍入侵與潛伏的第五縱隊有威懾作用。星鏈系統在俄羅斯對烏克蘭發動第一擊以後，發揮了無可比擬的作用，使烏克蘭的指揮系統與內外聯繫正常進行。然而掌握這個系統的馬斯克忙著在中國賺錢，由美國政府出面勢不可免。

蔡總統的國安團隊抓住了目前台美關係的支柱，不但是台灣國安的需要，也是台灣作為第一線的不沉航空母艦戰略地位的需要。台灣民眾感謝蔡總統這些努力，不論哪一個黨派的總統候選人與政治人物也應該感謝，除非他們舔共。

美國也明白這點。最近美國陸軍綠扁帽特種部隊已低調派出十一位隊員來台。麥考爾在斥責中國的圍島軍演時表示，美可能出兵護台是值得的。共和黨籍參議員葛蘭姆表示，他對美國派兵防衛台灣持開放態度，並認為美國應與台灣簽訂防衛協議。前國務卿龐皮歐則再次呼籲，應對中國挑釁的最佳方式是承認台灣為自由的主權國家。

台美關係的迅速發展，尤其在軍事領域，是台灣安全與全球和平的最大保障。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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