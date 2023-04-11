自由廣場》鼓舞年輕世代捐血

◎ 林基興

台灣血液基金會日前統計，廿四歲以下年輕人首次捐血率及人數不斷下降。如果情況持續，未來可能導致血液不敷使用，成國安問題。

卅年前，筆者服務於行政院科技顧問組，中研院生化所劉德勇所長與捐血中心主任來訪，希望本組幫助捐血與研究事宜，包括鼓勵阿兵哥捐血、國家資助血漿再製品。兩人一再強調，我國是國人自願捐血，血液品質佳。不若一些國家要靠「血牛」賣血，則血液品質難說，包括可能隱含未明疾病，當年愛滋病剛出現，嚇壞公衛界。

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筆者年輕時，學校門外停捐血車，不少同學前往捐血。留美時，即見寬廣校園內停駐捐血車。一聽聞即可捲起袖子，年輕人的「熱血」是甚為可貴的特質。

我國捐血前體檢不合格原因為血紅素不足、健康問卷不合格、血壓過高或低。血紅素不足原因之一是睡眠不足。近年來，受到網路與手機等資通設備影響，年輕學子常晚睡或睡眠不足，因此上課時常有人猛「點頭」，下課時睡成一片；實需老師與家長「力挽狂瀾」。

也許「善有善報」，捐血人常比較長壽，血液基金會解釋，因為了捐血須規律生活與注意限制油脂攝取等，結果更健康而長壽；另一原因則是助人為快樂之本，而快樂促進健康。

血液基金會指出，獎勵有助於善行，例如教會學校提倡愛心關懷則捐血率高。大學裡，成功大學捐血率最高，也許與其愛心校風有關，例如「二手書義賣」全捐社福機構、「安心就學濟助方案」等。

授課專業之外，筆者常鼓勵年輕學子存有「公益利他之心」。就如成大「安心就學濟助方案」導致受惠學生他日回饋的善性循環，在捐血方面，需要老師們努力，包括宣導一般捐血取二五○毫升，僅佔人全部血液廿分之一，對於身體幾無影響，而善行卻能利人益己。

（作者是大學教授）

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