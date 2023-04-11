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自由廣場》我們家的模仿犯

2023/04/11 05:30

◎ 張約翰

改編自日本推理作家宮部美幸小說《模仿犯》的台劇《模仿犯》，上個月底在Netflix全劇上線，立刻在台灣登上熱門榜首，同時在約廿個國家排入熱門前十。觀眾的反應是不爭的事實，這部台灣製作的戲劇，在開拓國際市場上的表現，比《華燈初上》、《我們與惡的距離》更上一層樓。

不過如果你的社群平台同溫層並不太厚，可能會發現，台灣觀眾對這部劇的反應相當兩極化，不是追得欲罷不能，就是看不下去。新聞媒體的相關報導也反映了這種現象。

原著《模仿犯》在日本原本就是銷量超過百萬冊的知名作品，在日本已改編為電影、電視劇，宮部美幸更是日本推理文壇的代表性人物，在台灣擁有大批書迷，筆者一開始在Netflix首頁看到時，還以為是新版日劇，完全想不到台灣居然能改編這部名作，更想不到能那麼受觀眾歡迎。因此，新聞媒體對《模仿犯》的正面報導相當多，包括邀請艾美獎擔任顧問、在多國收視佳績等，並不意外。

但一如筆者大學時劇本寫作老師說的「距離帶來美感」，《模仿犯》大獲肯定，但也讓熟悉原著的書迷、台劇的關注者，看到很多沒看過原著、或外國觀眾可能感受不到的問題。像是劇情、角色的大幅改動有些書迷無法接受，年輕演員的表演方式與對白拖尾音等台灣觀眾才看得出來的做作，都成為批評的主要理由。所以社群平台上不乏看不下去的反應，也成為媒體報導的素材。

不論正面負面，《模仿犯》獲得的媒體與社群聲量，使它成為現象級的作品，遠遠超過前不久在另一個串流平台上架、改編台灣重大刑案的台劇；後者雖然題材更在地，演員陣容也相當強大，但社群平台上連批評都很難看到。這不僅是串流平台的占有率造成，當專業劇評都懶得提，就知道作品的成敗如何了。

這次《模仿犯》為台灣打開了在串流平台時代改編國外經典文本的成功道路。十年前Netflix的開台之作《紙牌屋》，就是改編自英國同名電視劇。台劇過去也曾有改編外國熱門文本成功、甚至在原著國上映的案例。《模仿犯》既國際又在地的表現，讓它成為一部專屬台灣的《模仿犯》。有了這樣的經驗，將來如果再把眼光擴展到這幾年熱門的獵奇推理風格之外，那麼看到台灣版的《紙牌屋》，也不會令人意外。

（作者是世新大學傳播博士）

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