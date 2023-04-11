晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》重新思考勞動政策 維繫台灣生產力命脈

2023/04/11 05:30

◎ 林逸民

台灣新生兒一年出生數已降至十四萬人，相對於高峰時期一年曾有四十四萬人，從數學上很明確可以看出必然發生勞動力嚴重短缺，不需到這十四萬新生兒長大後的年代，當前，台灣不論製造業、服務業，自半導體產業，到營造，到餐旅，到農業，全面性短缺人才，已經嚴重影響國家發展。

勞動力問題已經到了必須全盤重新思考的時刻。過去，政府內部有許多陳舊觀念，抱持著保護主義的錯誤想法，認為外勞會「搶本勞工作」，這種想法是對市場經濟根本理解錯誤，產業有上下游，工作也有不同性質，產業鏈與工作鏈是互補關係。

目前台灣同等工作薪資最高、最容易就業的地方是台北市，台北市外的縣市人才移居者加上通勤者估計超過就業人口半數，今天如果規定台北市以外的人都不能在台北市工作，台北市的就業情況會如何？相信所有人都會回答必定變得極差。

同樣的道理，放大到整個國家也是。新加坡、以色列都是善用引進生產力而成為富強國家，小小的新加坡外籍工作者超過一百四十萬人，占總就業人口將近四成；馬來西亞人口三千三百萬人，也引進了三百萬外籍勞動力。

過去台灣對勞動力的思維採取固陋的保護主義，導致政府所有部門的法規都是以防堵為前提，認為外籍工作者是「補充性」，只是開個涓滴小洞，再設下重重限制，申請需要鉅細靡遺的管制業別、工作項目，各種禁止項目，有如防範洪水猛獸。

這種思維在過去就已經是錯誤，如今台灣全面缺工，少子化註定本勞年年減少，外籍工作者已經不是「補充性」，而是必然成為勞動骨幹，再不改弦易轍，台灣的發展將受嚴重拖累。

如今從半導體業就開始搶人，半導體業都補不滿所需員額，搶到其他製造業嚴重缺工，製造業再向服務業搶人，使得服務業全面哀鴻遍野，許多公司戲稱「只要有手有腳」就收，就業市場上一個普通畢業生有五個以上職缺任君挑選，早已不是需要「保護」的時候。

從總體國家戰略來思考，當一年只有十四萬人出生，這十四萬人應該盡可能去做價值最高的工作，所以半導體業搶人也無可厚非，畢竟是台灣「護國神山」，不只經濟發展還有戰略作用，之後還要抽出國軍所需的戰力，其他工作職缺，應由外籍勞動力補足，而不是還想著要「保護」本勞去做那些工作，這才是合乎國家資源最佳化的邏輯。

不僅國防戰略，國際外交戰略上也相同，有越多外籍人士在台工作，當中國要侵略台灣時，各國就會越關切，因為有許多他們的國民在台灣。台灣是工商立國的國家，台灣的命脈繫於產業經濟的發展，而大量外籍工作者也是台灣的外交屏障，與半導體業的矽屏障一同保護國家安全。為了台灣的生存，勞動力政策已到必須全面鬆綁的時刻。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書