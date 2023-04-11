自由廣場》重新思考勞動政策 維繫台灣生產力命脈

◎ 林逸民

台灣新生兒一年出生數已降至十四萬人，相對於高峰時期一年曾有四十四萬人，從數學上很明確可以看出必然發生勞動力嚴重短缺，不需到這十四萬新生兒長大後的年代，當前，台灣不論製造業、服務業，自半導體產業，到營造，到餐旅，到農業，全面性短缺人才，已經嚴重影響國家發展。

勞動力問題已經到了必須全盤重新思考的時刻。過去，政府內部有許多陳舊觀念，抱持著保護主義的錯誤想法，認為外勞會「搶本勞工作」，這種想法是對市場經濟根本理解錯誤，產業有上下游，工作也有不同性質，產業鏈與工作鏈是互補關係。

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目前台灣同等工作薪資最高、最容易就業的地方是台北市，台北市外的縣市人才移居者加上通勤者估計超過就業人口半數，今天如果規定台北市以外的人都不能在台北市工作，台北市的就業情況會如何？相信所有人都會回答必定變得極差。

同樣的道理，放大到整個國家也是。新加坡、以色列都是善用引進生產力而成為富強國家，小小的新加坡外籍工作者超過一百四十萬人，占總就業人口將近四成；馬來西亞人口三千三百萬人，也引進了三百萬外籍勞動力。

過去台灣對勞動力的思維採取固陋的保護主義，導致政府所有部門的法規都是以防堵為前提，認為外籍工作者是「補充性」，只是開個涓滴小洞，再設下重重限制，申請需要鉅細靡遺的管制業別、工作項目，各種禁止項目，有如防範洪水猛獸。

這種思維在過去就已經是錯誤，如今台灣全面缺工，少子化註定本勞年年減少，外籍工作者已經不是「補充性」，而是必然成為勞動骨幹，再不改弦易轍，台灣的發展將受嚴重拖累。

如今從半導體業就開始搶人，半導體業都補不滿所需員額，搶到其他製造業嚴重缺工，製造業再向服務業搶人，使得服務業全面哀鴻遍野，許多公司戲稱「只要有手有腳」就收，就業市場上一個普通畢業生有五個以上職缺任君挑選，早已不是需要「保護」的時候。

從總體國家戰略來思考，當一年只有十四萬人出生，這十四萬人應該盡可能去做價值最高的工作，所以半導體業搶人也無可厚非，畢竟是台灣「護國神山」，不只經濟發展還有戰略作用，之後還要抽出國軍所需的戰力，其他工作職缺，應由外籍勞動力補足，而不是還想著要「保護」本勞去做那些工作，這才是合乎國家資源最佳化的邏輯。

不僅國防戰略，國際外交戰略上也相同，有越多外籍人士在台工作，當中國要侵略台灣時，各國就會越關切，因為有許多他們的國民在台灣。台灣是工商立國的國家，台灣的命脈繫於產業經濟的發展，而大量外籍工作者也是台灣的外交屏障，與半導體業的矽屏障一同保護國家安全。為了台灣的生存，勞動力政策已到必須全面鬆綁的時刻。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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