社論》統派、反戰者應譴責中共對台軍演

蔡英文總統結束訪美，中共故技重施，再度宣布為期三天的環台軍演，藉以顯示其對「蔡麥會」的「堅決反擊」。近年中共軍機艦擾台已成「常態」，因此繼去年裴洛西訪台後再度環島軍演，固然在各方預料之中，但萬萬不可視為無力阻止美台關係提升下的被動回應，反而應該警惕，此舉可能是中共不斷擾台下得寸進尺的測試，「蔡麥會」只是一個理由而已。因此，那些統派、反戰者對中國的百般示弱、示好，同樣無法阻止中共蠢蠢欲動的軍事行動。

馬英九訪中帶回來的是所謂「九二共識復活了」，國民黨全黨雀躍不已，以為又拿回兩岸關係話語權；儘管死去或不存在的東西是不可能復活的。而宣布參加國民黨總統初選的郭台銘則提出了獨特的台灣避戰解方︰反對跟美國買武器，「因為你手上很多武器的地方，人家專門打你武器的地方」、「那你手上如果沒有刀、沒有槍，可能人家不會專門去打你」。擁有同樣「真知灼見」的反戰學者則大言不慚︰「我們需要國軍做好保家衛國的義務，但不是所謂的積極備戰，而是積極避戰，不參與東亞的武器競爭，不積極向美國購買先進大量殺傷的軍火。」這些論點有個共同的基礎，就是假設中共是可以談判、理性交流的對象；前提是台灣不要結交盟友、購買先進武器。乍看之下，這種不抵抗、束手就擒的投降論調荒謬不倫，但在台灣內部還是有它的支持者，佔有一定的政治生態。其實，這種論調不但是「歷史盲」，在現實政治上也站不住腳，根本就是自尋滅亡的愚蠢行為。首先，採取「不抵抗」而能保全國家安全，歷史上聞所未聞，似乎找不到案例；尤其，以國共戰爭而言，中共藉著談談打打，最終徹底擊潰國民黨政權，更應是藍營及反戰者汲取的斑斑歷史血淚。在中日戰爭結束後，國共開啟內戰，斯時國民黨擁有絕對優勢的兵員、武器，但最終卻兵敗如山倒，乃是中共的「談談打打」、鼓動「反戰」示威等統戰伎倆所致；如今換成中共擁有絕對優勢的軍事力量，豈會受制於和談而放棄併吞台灣的野心？更荒謬的是，烏俄戰爭的教訓，本在為了國家的生存，應該起而對抗侵略者；但在統派、反戰者眼中卻倒果為因，認為如果烏克蘭不抵抗、不傾向西方，就不會有今日的災難，所以台灣應該從烏俄戰爭學習的是「不抵抗」、「不向美國靠攏」，才是避戰良策。但這種避戰方式無異棄械投降。尤有甚者，不買先進武器、不積極備戰，很可能成為一張誘使中共侵略的邀請函。因為對毫無抵抗力的獵物，中共這個兇殘的獵人一定會毫不猶豫予以槍殺。結果放棄積極備戰，不但不能避戰，反而引來戰爭，造成一場浩劫，跟統派、反戰者的目的背道而馳。

請繼續往下閱讀...

台灣是民主國家，人人都有言論自由，包括主張與中國合併的自由。但是，統派在台灣只有極少數的信徒，而且日漸凋零，這是因為統派已經墮落到只講血源，完全不談民主、自由、人權等普世價值。換言之，統派只訴求「大家都是中國人、炎黃子孫」，但不管這個中國到底是中華民國還是中華人民共和國，也不論是自由民主的中國或是獨裁專制的共產中國。這種血源高於自由、人權、幸福的思維，乃是野蠻部落、君權的象徵，已經被人類文明的進化所淘汰。但在國內少數僅存的統派，卻還充斥這類民族主義式的認同，因而在兩岸實力的對比上，所謂統一，台灣只有被併吞的份。在蔣介石時代，儘管是威權統治，還是會打著「自由中國」的旗幟對抗專制的共產中國，如今他的徒子徒孫淪落到只要「中國」或「中國人」就好，完全不在乎那個中國到底是不是「好的」中國、中國人。這是馬英九這類統派之所以在台灣喪失影響力，快速被邊緣化的主因。

率團訪台的美國眾議院外交委員會主席麥考爾表示，美國會已簽署相關法案，希望儘速交付台灣購買的武器，才有嚇阻能力並進一步推廣和平。這明確點出，台灣向美國購買先進武器，用意在遏阻侵略者，確保台海和平。而真正的反戰者應該是反對發動侵略戰爭的一方，而不是反對被侵略者保家衛國的自衛行動。當前的局勢顯示，會造成台海陷入戰火的，就是那個正在台海進行演習的中共，而非力求自保、保家衛國的台灣政府。如果連這麼明確的事實都認識不清，卻以反戰之名阻撓台灣加強防衛能力，阻止台灣尋求國際正義力量的協助，其扭曲事實，居心之惡毒，也就不想可知了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法