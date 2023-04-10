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自由廣場》請讓國會外交好上加好

2023/04/10 05:30

◎ 蘇緯政

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率跨黨派議員團拜會立法院，這是台灣關係法生效四十四年以來，首次進入議場的美國國會外委會訪問團。麥考爾表示，希望推動與臺灣簽訂自由貿易協定及避免雙重課稅協定，並支持臺灣加入各國際組織等，這象徵臺美關係再往前邁出一大步。

面對中國長期對臺灣威嚇及打壓，「國會外交」是我們突破外交空間的重要途徑。因為國會是民主國家的最高民意代表機構，較不具官方敏感色彩，藉由國會議員互訪，不僅可降低國際外交場域的現實衝突，更能與相關部會或民間單位協力合作，藉此持續深化在各領域的全球夥伴關係，更可讓臺灣被國際社會看見。

近年來，立法院積極推動國會外交，不論國會議員互訪，或成立各國國會聯誼組織（台日交流聯誼會、臺美國會議員聯誼會等），都有明顯進展。

以第九屆為例，接待近百國、逾萬人次訪賓，立委出訪約三百人次、分訪六十餘國；尤其，蘇嘉全院長前往英、法國會訪問受到議長禮遇，是首位進入法國國民議會議場的台灣立法院長；擔任特使前往美國與時任聯邦眾議院議長萊恩會面，率團出使聖露西亞會晤總理及參、眾兩院議長；蔡其昌副院長受波蘭國會邀請訪問，林志嘉秘書長率文官團前往歐洲議會等。

本屆（第十屆）接待時任美國聯邦眾議院議長裴洛西、捷克眾議院議長艾達莫娃及參議院議長韋德齊、巴拉圭眾議院議長羅培斯、吐瓦魯國國會議長陶希，以及歐洲議會、日本、法國、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國等各國訪賓；游錫堃院長率團訪問捷克、立陶宛、法國等國，會晤多位議長與議員；組團訪問日本，與八十多位參、眾議員交流，這些都是國會外交的豐碩成果。

為強化國會外交，立法院借鏡日、韓、德、法等國，擬增設「國際事務處」，專責處理相關事務，培育專業人才，實有其重要性與迫切性。「立法院組織法」現已交付委員會審查，懇盼朝野各政黨以國家及人民為念，儘速完成修法！靈活運用「國會外交」，多與各國國會交流，促進經貿等各領域合作，建立友善夥伴關係，讓臺灣成為區域及世界和平、繁榮與永續發展的關鍵力量。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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