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自由廣場》（青年時評）「反反反戰」的反動修辭

2023/04/10 05:30

◎ 陳冠甫

近日一篇傅大為教授回應「反反戰」投書引發熱議，文章以三階段解釋其反戰思路並回應外界質疑。仔細觀察，其論述主張更像「反動」而非「反戰」，之所以惹議，源於論述的矛盾。

《反動的修辭》一書作者赫緒曼定義的三種反動修辭，悖繆論（適得其反）、無效論（徒勞無功）、危害論（故此失彼）。通常用任一種就可得到效果。要在一個論證中同時主張悖繆論、無效論相當困難，因為論述將嚴重矛盾，遑論將三種修辭同時主張更為罕見。

投書所稱，第一階段符合悖繆論定義，主張不跟隨美國挑釁中國、不採購新武器、等距外交，目前保台方式恐挑起戰爭；第二階段稱造成大量犧牲就建議停戰。反抗無效應該投降，為典型的無效論。

最難定義的是第三階段，萬一解放軍殲滅國軍後，仍不停手、開始屠殺人民，反戰者也就該出來保家衛民。因邏輯嚴重滑坡，難以第一時間識破修辭把戲。但危害論有時會設有相輔相成的條件，達成互補，此論證間必定存在時間的間隔，兩者碰不到面，簡單說，仗都打完了，你才喊反抗，實際是「不想反抗」。

反動的修辭，總是不直接反對價值，而是反對基於價值而來的作為。不避採取行動，採取了也沒用，還會有反效果。論述的狡猾之處在於，躲在進步價值的保護殼中，因為，赫緒曼下了精準描述，「一個人要抗拒進步價值很難啟齒」。

不挑釁、不買武器、停戰（投降）的潛台詞，對應中國統戰劇本，國台辦所謂「兩岸統一是歷史定論、大勢所趨，任何外部勢力都無法阻擋」。同樣訴諸反抗無用，充滿羞辱的「無效論」，直接打臉國軍守疆衛土的決心與能力。

然而，要擔心的並非退休學者號稱「反戰」的聲明，而是在野黨總統參選人也持同樣看法。猶記得，民眾黨主席柯文哲「力量不夠跟人大小聲會被笑」、鴻海創辦人郭台銘稱「別買武器就不會被打」，與傅大為不採購武器、不挑釁的投書內容異曲同工。

坦白說，要公開承認未戰先降，很丟臉！而學者、政客鼓吹投降，要人不抵抗，只為讓自己投降、投共時留點顏面，那不僅丟臉，恐怕就有點可恥了！

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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