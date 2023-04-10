自由廣場》聲援台灣 別讓歷史重演

◎ Georges Dallemagne（喬治·達爾曼）

4月5日台灣蔡英文總統出訪中美洲邦交國返程過境美國加州時，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫晤面。在晤面前夕，中國宣布以軍民兩用船舶對台海實施海巡行動，並派遣航母駛近台灣東南水域。4月8日蔡總統返抵台灣後，中國立即宣布對台實施軍演。顯然中國從未想過停止對台威嚇，就算對其他國家笑臉以對，也只是為了達成其階段性目的。

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這次中國再次對台灣2,300萬人民進行武嚇，意在限縮台灣國際生存空間及生存權利。去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國對台灣實施大規模實彈圍台軍演依舊歷歷在目，中國行徑簡直是明目張膽破壞區域和平及穩定，並引發歐美及七大工業國嚴正關切。

台灣與民主國家間國會議員互訪，以及台灣總統過境美國出訪其中南美友邦是行之有年的作法，不足為奇，中國近來過度反應顯然是比以往更加一意孤行，希望將其世界秩序觀加諸於國際社會。烏俄戰爭爆發以來，中國不僅未阻止俄國侵略烏克蘭，習近平反倒對普廷維持友善立場。當我們為了不能及時阻止俄國侵略烏克蘭仍然感到懊悔時，我們不應忽視中國支持威權擴張主義的態度，更別提共產政權善於運用伎倆分化西方民主國家。近日中國以截然不同的態度接待法國總統馬克宏及歐盟執委會主席馮德萊恩，就是最佳例證。

馮德萊恩訪問中國時，已向中國表達關切台海區域和平穩定的立場。要知道，每年全球超過一半海運須通過台灣海峽；整體而言，有7成晶片及超過9成高階晶片是由台灣半導體業者所製造。當中國遲遲不肯成為一個負責任的大國時，歐洲倘能具備充分戰略自主確實相當理想，然而亦不可忽略這樣遠大的目標絕無法一夕間達成。務實之道在於與台灣、南韓、日本及歐美等理念相近民主國家合作，強化關鍵產業供應鏈韌性。

台灣是亞洲最具活力、自由及民主的國家之一。在新冠肺炎疫情期間，台灣已向世人展現公衛專業及願意向世界伸出援手的強烈意願。台灣作為一個充分民主的國家，也為正在經歷民主轉型的國家立下典範，而這些國家倘能效法台灣，也是為世界更好的未來作出貢獻。更重要的是，台灣在對抗威權主義最前線，為民主自由價值而戰，每天須面對對岸惡鄰進行假訊息操作、文攻武嚇及數以百萬次的網路攻擊。我們倘視而不見，直到台海發生如同歐東情勢時才做出反應，恐怕就太遲了。

所幸當前愈來愈多歐洲領導人已體認到應該對中國揚棄天真，只有團結一心才能有效應對。歐盟執委會主席馮德萊恩、外交及安全政策高級代表波瑞爾及北約秘書長史托騰伯格，已在不同場合指出台海現狀與區域和平及穩定息息相關。因此我們有充分及必要理由大聲談論台灣、聲援台灣，以及捍衛台灣現狀。這不僅關係我們的繁榮與我們所秉持的普世價值，更重要的是，關係到我們的生活方式。

民主與自由從不是繼承而來，只有透過爭取、捍衛及保護才能擁有。我們應該珍惜目前所擁有的自由民主生活方式，並捍衛這種生活方式，為後代子孫立下典範。我呼籲千萬別讓戰爭歷史重演，我將更大聲談論台灣，並且聲援台灣。

（作者為比利時聯邦眾議員-國會友台小組共同主席；台灣駐歐盟代表處翻譯）

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