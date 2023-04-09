自由廣場》國民黨「房間裡的大象」

◎ 王昱培

英文有句諺語叫做「房間裡的大象」，意思是房間裡明明有隻大象，大家卻都視而不見，用來比喻每個人都知道，但不願面對或刻意忽略的問題。而對中國國民黨而言，這頭大象就是兩岸論述。

國民黨自二○一六年失去執政權以來，在野已六年有餘，歷經洪秀柱、吳敦義、江啟臣、再到回鍋的朱立倫等多任黨主席，在兩岸論述上卻始終搖擺不定，未有完整一致的觀點和說法，連對於黨內視若定海神針的「九二共識」，也都是一人一把號，各吹各的調，如前主席江啟臣的主張「九二共識是以中華民國憲法為基礎的九二共識」，現任主席朱立倫訪美時卻表述九二共識是「沒有共識的共識」；前主席亦為卸任總統馬英九訪中時又強調九二共識是兩岸交流的政治基礎，說法紛紜，莫衷一是；更嚴重的是這所謂「共識」卻已經多次被中共否認、打臉。國民黨若遲不制定清晰而一致的兩岸論述，繼續假裝沒看見房間裡的大象，明年選情恐難樂觀，更不利於長遠發展。

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正因國民黨對兩岸並無一致性的清楚論述，所以儘管馬前總統在中國發表的九二共識為兩岸交流基礎、兩岸中國人共同振興中華及引用中國憲法表述台灣是中國不可分割一部分等言論，已明顯附和中國、悖離台灣主流民意，國民黨仍得照單全收，甚至還要為其護航。而這些言論亦會對國民黨未來總統候選人產生「定錨效應」，因為馬前總統發表在中國的諸般言論，事先必已與北京溝通並獲首肯，對於需要取得北京認可的國民黨總統候選人而言，未來恐不得不在兩岸政策上採取「馬英九路線」，偏偏採此路線易被貼上「親中媚共」標籤，致國民黨贏得大選的機會甚微。

社會學者伊唯塔．傑魯巴維(Eviatar Zerubavel)指出，房間裡的大象之所以龐大，是因為人們不願面對它；一旦我們面對它，大象便會開始縮小，最終我們就能將大象趕出房間。國民黨如今在兩岸問題上的尷尬處境，其實是國民黨早該面對問題卻仍逃避所致。因此，國民黨應儘早進行兩岸路線大辯論，並提出具體明確且為談灣主流民意所接受的論述，讓兩岸議題不再如二○一六、二○二○年大選般成為國民黨選舉罩門。

（作者為公務員，高雄市民）

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